Ανοίγεις την πόρτα ενός σύγχρονου αυτοκινήτου και, πολλές φορές, η εικόνα είναι σχεδόν ίδια. Μία οθόνη μπροστά από τον οδηγό, μία μεγαλύτερη στο κέντρο του ταμπλό και δύο ποτηροθήκες. Το μόνο που αλλάζει σχεδιαστικά είναι το σήμα στο τιμόνι, όμως η φιλοσοφία του εσωτερικού μοιάζει να ακολουθεί την ίδια συνταγή.

Η Alfa Romeo θεωρεί ότι αυτή η ομοιομορφία έχει αρχίσει να αφαιρεί χαρακτήρα από τα αυτοκίνητα και θέλει να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο. Αντί να κυνηγά διαρκώς μεγαλύτερες οθόνες αφής και να εξαφανίζει τους φυσικούς διακόπτες, η ιταλική εταιρεία επιχειρεί να επαναφέρει στο επίκεντρο τον οδηγό και την ίδια την εμπειρία της οδήγησης.

Το μήνυμα έστειλε ο Daniele Chiari, επικεφαλής προϊόντων της Alfa Romeo, μιλώντας κατά τη διάρκεια της Έκθεσης Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026. Όπως εξήγησε, η εταιρεία θέλει να κάνει ένα είδος «αποτοξίνωσης» στα εσωτερικά των αυτοκινήτων της, απομακρυνόμενη από την επαναλαμβανόμενη σχεδιαστική συνταγή που κυριαρχεί σήμερα.

«Αυτό που θέλουμε είναι να αποτοξινώσουμε το εσωτερικό μας. Όλα έχουν μια μικρή οθόνη, μια μεγάλη οθόνη, δύο ποτηροθήκες και μια επίπεδη κονσόλα. Αυτό είναι όλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Cuorerosso δείχνει πως μπορεί να αλλάξει το εσωτερικό

Η νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της Alfa Romeo αποτυπώνεται στο πρωτότυπο Cuorerosso, το οποίο παρουσιάστηκε στο Παρίσι και αποτελεί περισσότερο ένα μανιφέστο για το μέλλον της μάρκας, παρά μια απλή προεπισκόπηση συγκεκριμένου μοντέλου παραγωγής.

Στο εσωτερικό του ξεχωρίζει το σύστημα οργάνων Cannocchiale Vivente, μια σύγχρονη ερμηνεία των δύο στρογγυλών οργάνων που χαρακτήριζαν παλαιότερα μοντέλα της Alfa Romeo. Αντί για μια ενιαία ψηφιακή επιφάνεια, υπάρχουν δύο ξεχωριστές οθόνες, οι οποίες μπορούν να μετακινηθούν και να ενωθούν φυσικά, δημιουργώντας μια ενιαία διάταξη όταν ο οδηγός επιθυμεί μια πιο συγκεντρωμένη εικόνα των πληροφοριών.

Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι η κεντρική κονσόλα, στην οποία ενσωματώνεται η Magma Display. Σε αντίθεση με τις συνηθισμένες οθόνες που μοιάζουν με tablet τοποθετημένο πάνω στο ταμπλό, εδώ η ψηφιακή επιφάνεια αποτελεί μέρος της ίδιας της κονσόλας. Όταν το αυτοκίνητο είναι απενεργοποιημένο, η οθόνη ενσωματώνεται οπτικά στην επιφάνεια, χωρίς να κυριαρχεί στον χώρο. Όταν ενεργοποιείται, εμφανίζονται οι πληροφορίες και τα ψηφιακά χειριστήρια που χρειάζεται ο οδηγός.

Παράλληλα, η Alfa Romeo δεν εγκαταλείπει τους φυσικούς διακόπτες. Στην κονσόλα υπάρχουν περιστροφικός διακόπτης, επιλογέας προγραμμάτων οδήγησης και φυσικοί διακόπτες τύπου toggle. Έτσι, η ψηφιακή τεχνολογία συνδυάζεται με χειριστήρια που μπορεί κανείς να εντοπίσει και να χρησιμοποιήσει χωρίς να χρειάζεται να περιηγείται συνεχώς σε μενού.

Γιατί η Alfa Romeo θέλει να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό

Ο επικεφαλής προϊόντων της μάρκας υποστήριξε ότι η απλή αντιγραφή των τεχνολογικών επιλογών της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας δεν αποτελεί απαραίτητα τη σωστή στρατηγική για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές. Κατά την άποψή του, η Alfa Romeo χρειάζεται να επινοήσει κάτι διαφορετικό, αντί να προσπαθεί να ανταγωνιστεί τους αντιπάλους της χρησιμοποιώντας ακριβώς την ίδια συνταγή. Η προσέγγιση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για μια μάρκα που έχει χτίσει μεγάλο μέρος της φήμης της γύρω από τη σχεδίαση, τον σπορ χαρακτήρα και τη συναισθηματική σύνδεση του οδηγού με το αυτοκίνητο.

Θα δούμε αυτές τις λύσεις στη νέα Giulietta;

Το Cuorerosso δεν πρόκειται να περάσει αυτούσιο στη γραμμή παραγωγής. Ωστόσο, ο Chiari επιβεβαίωσε ότι ορισμένες από τις τεχνολογίες που παρουσιάστηκαν στο πρωτότυπο θα αξιοποιηθούν σε μελλοντικά μοντέλα της Alfa Romeo. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, η επερχόμενη Giulietta έχει αναφερθεί ως πιθανός υποψήφιος για να υιοθετήσει στοιχεία από τη νέα σχεδιαστική κατεύθυνση, τόσο στο αμάξωμα όσο και στο εσωτερικό. Μέχρι στιγμής, όμως, δεν έχει επιβεβαιωθεί ποια ακριβώς συστήματα θα περάσουν στο μοντέλο παραγωγής ούτε πότε θα είναι διαθέσιμα.