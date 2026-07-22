Όταν ακούει κανείς το όνομα Alfa Romeo 164, το μυαλό πηγαίνει αυτόματα στην κομψή ιταλική λιμουζίνα που κυκλοφόρησε στα τέλη της δεκαετίας του ’80. Ελάχιστοι όμως γνωρίζουν ότι η ίδια πλατφόρμα χρησιμοποιήθηκε κάποτε για ένα από τα πιο παράξενα οχήματα που δημιούργησε ποτέ η Alfa Romeo: ένα αγροτικό πυροσβεστικό.

Από λιμουζίνα… σε όχημα διάσωσης

Η συγκεκριμένη κατασκευή δεν προοριζόταν ποτέ για παραγωγή ούτε παρουσιάστηκε ως εντυπωσιακό πρωτότυπο σε κάποια έκθεση. Αντίθετα, δημιουργήθηκε αποκλειστικά για πρακτική χρήση στις εγκαταστάσεις της Alfa Romeo, όπου οι μηχανικοί χρειάζονταν ένα γρήγορο όχημα που θα μπορούσε να επέμβει άμεσα σε περίπτωση φωτιάς κατά τη διάρκεια δοκιμών ή αγωνιστικών εκδηλώσεων.

Η 164 που έγινε pick-up

Για να εξυπηρετήσει τον νέο της ρόλο, η τετράθυρη 164 μεταμορφώθηκε πλήρως. Οι πίσω πόρτες καταργήθηκαν, η οροφή κόπηκε αμέσως πίσω από τα εμπρός καθίσματα και δημιουργήθηκε μία ανοιχτή καρότσα, όπου τοποθετήθηκε εξοπλισμός πυρόσβεσης, σωλήνες, δεξαμενή και όλα τα απαραίτητα εργαλεία για άμεση επέμβαση. Το αποτέλεσμα θύμιζε περισσότερο μικρό pick-up παρά πολυτελή λιμουζίνα, χωρίς όμως να χάνει τη χαρακτηριστική σχεδίαση της Alfa Romeo στο εμπρός μέρος. Το σύνολο διέθετε σύστημα τετρακίνησης και τον ατμοσφαιρικό 3.0 V6 κινητήρα με απόδοση 232 ίππων.

Σε αντίθεση με πολλά concept cars της εποχής, η συγκεκριμένη 164 χρησιμοποιήθηκε πραγματικά

Υπηρετούσε ως όχημα άμεσης επέμβασης στις πίστες δοκιμών της εταιρείας, όπου υπήρχε πάντα ο κίνδυνος πυρκαγιάς έπειτα από κάποιο μηχανικό πρόβλημα ή ατύχημα. Έτσι, η ασυνήθιστη μετατροπή είχε καθαρά λειτουργικό χαρακτήρα και όχι εμπορικό σκοπό.

Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής του, το μοναδικό αυτό όχημα διασώθηκε και σήμερα φιλοξενείται στο Μουσείο της Alfa Romeo στο Άρεζε, όπου εκτίθεται μαζί με άλλα ιστορικά πρωτότυπα της εταιρείας. Παρότι δεν απέκτησε ποτέ διάδοχο και δεν πέρασε στη γραμμή παραγωγής, αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες δημιουργίες στην ιστορία της ιταλικής φίρμας και μια υπενθύμιση ότι ακόμη και μια πολυτελής λιμουζίνα μπορεί να αποκτήσει έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο.