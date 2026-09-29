Η Alpine, η σπορ μάρκα του Renault Group, ετοιμάζεται να κάνει την πρώτη της εμφάνιση στην Ελλάδα, συμμετέχοντας στην έκθεση αυτοκινήτου Auto Athina 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo.

Η γαλλική μάρκα, με ιστορία 71 ετών και ισχυρή σύνδεση με τα σπορ αυτοκίνητα και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, θα παρουσιάσει στο ελληνικό κοινό δύο από τα νεότερα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της. Τα A290 Performance και A390 GT.

Από το 1955 μέχρι την ηλεκτρική εποχή

Η Alpine ιδρύθηκε το 1955 από τον Jean Rédélé, επιχειρηματία και οδηγό αγώνων, ο οποίος διατηρούσε αντιπροσωπεία Renault στη Διέππη και συμμετείχε με επιτυχία σε αγώνες με ένα βελτιωμένο Renault 4CV. Η ονομασία Alpine προέκυψε από την αγάπη του Rédélé για τις διαδρομές στις Άλπεις, όπου αγωνιζόταν, και όχι από το δικό του όνομα.

Το πρώτο μοντέλο της μάρκας ήταν το A106, ένα ελαφρύ sport hatch που χρησιμοποιούσε μηχανικά μέρη της Renault. Ωστόσο, το μοντέλο που έκανε την Alpine γνωστή ήταν η A110, με ελαφρύ αμάξωμα από fiberglass. Η χαμηλή μάζα και η αγωνιστική φιλοσοφία στην οδική συμπεριφορά αποτέλεσαν βασικά στοιχεία της ταυτότητας της Alpine και συνέβαλαν στην επιτυχία της στους αγώνες. Το 1973, η A110 κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ, έχοντας μεταξύ άλλων κερδίσει και το Ράλλυ Ακρόπολις. Η Alpine είχε επικρατήσει στο Ακρόπολις και το 1970 και το 1971, ενώ το 1973 ήταν και η χρονιά κατά την οποία η μάρκα πέρασε στη Renault.

Από το 2017, το Renault Group επανέφερε την Alpine στο προσκήνιο, αρχικά με τη σύγχρονη εκδοχή της A110. Σήμερα, η Alpine αποτελεί τη σπορ μάρκα του Renault Group, με ξεχωριστή γκάμα μοντέλων και παρουσία στη Formula 1.

Alpine A290: Το ηλεκτρικό hot hatch

Η A290 αποτελεί το πρώτο μοντέλο του νέου 100% ηλεκτρικού «Dream Garage» της Alpine και σηματοδοτεί την είσοδο της μάρκας στην εποχή των ηλεκτρικών σπορ αυτοκινήτων. Πρόκειται για ένα compact, πεντάθυρο και πενταθέσιο ηλεκτρικό hot hatch, μήκους περίπου τεσσάρων μέτρων, με πορτμπαγκάζ 326 λίτρων. Η σχεδίασή της χαρακτηρίζεται από τα φαρδύτερα μετατρόχια, τους τροχούς 19 ιντσών, τα χαρακτηριστικά φωτιστικά σώματα σε σχήμα Χ και τις αεροδυναμικές λεπτομέρειες, όπως τα πλαϊνά μαρσπιέ, ο διαχύτης και το πίσω ducktail.

Η γκάμα περιλαμβάνει δύο επίπεδα ισχύος. Οι εκδόσεις GT και GT Premium αποδίδουν 180 ίππους, ενώ οι GT Performance και GTS φτάνουν τους 220 ίππους και τα 300 Nm ροπής. Η ισχυρότερη έκδοση χρειάζεται 6,4 δευτερόλεπτα για το 0-100χλμ./ώρα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 170χλμ./ώρα. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 52 kWh και προσφέρει αυτονομία έως 380χλμ. ανάλογα με την έκδοση. Η φόρτιση DC με ισχύ έως 100 kW επιτρέπει την αναπλήρωση από 15% έως 80% σε 30 λεπτά, ενώ μέσω AC 11 kW η φόρτιση από 10% έως 80% απαιτεί 3 ώρες και 20 λεπτά.

Στον τομέα της οδικής συμπεριφοράς, η A290 διαθέτει σπορ πλαίσιο, υδραυλικά bump stops, πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων και φρένα Brembo με τετραπίστονες εμπρός δαγκάνες. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τέσσερα προγράμματα οδήγησης, Save, Normal, Sport και Personal, ενώ υπάρχει και δυνατότητα ρύθμισης της ανάκτησης ενέργειας. Παράλληλα, το κόκκινο κουμπί OV (Overtake) παρέχει άμεσα τη μέγιστη διαθέσιμη ισχύ για προσπεράσεις.

Στο εσωτερικό συναντάμε σπορ τιμόνι από δέρμα Nappa, θερμαινόμενα σπορ καθίσματα, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και κεντρική οθόνη 10,1 ιντσών. Η τεχνολογία Alpine Telemetrics προσφέρει δεδομένα οδήγησης, καθοδήγηση και προκλήσεις με πιο «gaming» χαρακτήρα, με στόχο ο οδηγός να κατανοεί και να αξιοποιεί καλύτερα τις δυνατότητες του αυτοκινήτου.

Alpine A390 GT: Ηλεκτρικό fastback με 400 ίππους

Το δεύτερο μοντέλο που θα παρουσιάσει η Alpine στην Ελλάδα είναι το A390 GT, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό sport fastback της μάρκας και το δεύτερο μοντέλο του ηλεκτρικού «Dream Garage», μετά την A290. Στόχος της A390 είναι να μεταφέρει την οδηγική φιλοσοφία και το πνεύμα της A110 σε ένα πιο ευρύχωρο και πρακτικό πενταθέσιο αμάξωμα, συνδυάζοντας τις γραμμές ενός coupé με τη χρηστικότητα ενός fastback. Το μοντέλο διαθέτει τρεις ηλεκτροκινητήρες, έναν στον εμπρός και δύο στον πίσω άξονα, προσφέροντας τετρακίνηση για πρώτη φορά σε μοντέλο της Alpine.

Παράλληλα, το σύστημα Alpine Active Torque Vectoring κατανέμει ενεργά τη ροπή στους πίσω τροχούς, με στόχο τη βελτίωση της ευελιξίας, της πρόσφυσης και της σταθερότητας, αλλά και την πιο δυναμική συμπεριφορά στις στροφές. Η A390 διατίθεται σε δύο εκδόσεις. Η A390 GT αποδίδει 400 ίππους, επιταχύνει από 0-100 σε 4,8 δευτερόλεπτα και φτάνει τα 200χλμ./ώρα.

Στην κορυφή βρίσκεται η A390 GTS, με 470 ίππους και έως 824 Nm ροπής. Η επιτάχυνση 0-100 ολοκληρώνεται σε 3,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 220χλμ./ώρα. Σύμφωνα με την Alpine, η συγκεκριμένη ισχύς καθιστά την A390 το ταχύτερο μοντέλο στην ιστορία της μάρκας. Η μπαταρία των 89 kWh προσφέρει αυτονομία WLTP έως 557χλμ. με τροχούς 20 ιντσών ή έως 503χλμ. με τροχούς 21 ιντσών. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης DC φτάνει τα 150 kW στην έκδοση GT και τα 190 kW στην GTS. Η φόρτιση από 15% έως 80% απαιτεί λιγότερο από 29 λεπτά για την GT και λιγότερο από 25 λεπτά για την GTS.

Με μήκος 4,615 μέτρα, πλάτος 1,885 μέτρα και ύψος 1,532 μέτρα, η A390 διατηρεί σχετικά compact διαστάσεις για την κατηγορία της.

Η σχεδίασή της συνδυάζει τις γραμμές ενός coupé με την πρακτικότητα ενός fastback, ενώ διαθέτει τη χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή της Alpine, αεροδυναμικές λεπτομέρειες, ανάγλυφο καπό, πίσω διαχύτη και ενσωματωμένο spoiler, καθώς και ειδικά εξελιγμένα ελαστικά Michelin.

Στο εσωτερικό, η A390 προσφέρει χώρο για πέντε επιβάτες και ένα cockpit με προσανατολισμό στον οδηγό. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, κάθετη κεντρική οθόνη 12 ιντσών, φυσικά χειριστήρια για τον κλιματισμό, θερμαινόμενο σπορ τιμόνι από δέρμα Nappa και χειριστήρια εμπνευσμένα από την A110. Το πορτμπαγκάζ έχει χωρητικότητα 532 λίτρων, ενώ και εδώ το σύστημα Alpine Telemetrics προσφέρει δεδομένα οδήγησης, coaching και προκλήσεις, καθώς και ενημέρωση για τη λειτουργία του συστήματος Active Torque Vectoring.

Με την A290 και την A390 GT, η Alpine κάνει το πρώτο της βήμα στην ελληνική αγορά, μεταφέροντας τη φιλοσοφία της μάρκας στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Η επίσημη εμπορική παρουσία της στην Ελλάδα αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027.