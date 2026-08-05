Μπορεί να βλέπετε την εξωτερική θερμοκρασία να είναι 38 βαθμούς αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η θερμοκρασία στην άσφαλτο μπορεί να ξεπερνάει τους 50 βαθμούς και τα ελαστικά σας να δοκιμάζονται σκληρά.

Ο Αύγουστος αποτελεί διαχρονικά τον μήνα με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στους ελληνικούς δρόμους. Εκατοντάδες χιλιάδες οδηγοί βρίσκονται ήδη στους προορισμούς των διακοπών τους ή προετοιμάζονται για την επιστροφή τους, διανύοντας μεγάλες αποστάσεις κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

Υψηλές θερμοκρασίες, πολύωρη οδήγηση σε αυτοκινητοδρόμους, γεμάτα πορτμπαγκάζ, αυξημένο φορτίο και συχνές στάσεις δημιουργούν ένα περιβάλλον που καταπονεί σημαντικά τα ελαστικά. Και καθώς τα ελαστικά αποτελούν το μοναδικό σημείο επαφής του αυτοκινήτου με τον δρόμο, η κατάστασή τους επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια, το φρενάρισμα, τη σταθερότητα και την κατανάλωση καυσίμου.

Η Continental υπενθυμίζει ότι ακόμη και στη μέση των διακοπών, ένας σύντομος έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Η θερμοκρασία της ασφάλτου μπορεί να ξεπεράσει τους 50 η και 60°C

Τις ημέρες μεγάλης ζέστης, η θερμοκρασία της ασφάλτου μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερη από τη θερμοκρασία του αέρα. Αυτό σημαίνει ότι τα ελαστικά λειτουργούν κάτω από ιδιαίτερα υψηλά θερμικά φορτία, ειδικά όταν το όχημα είναι πλήρως φορτωμένο ή κινείται για πολλές ώρες με υψηλή ταχύτητα.

Σε αυτές τις συνθήκες, η σωστή πίεση των ελαστικών αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Η πίεση πρέπει να ελέγχεται πάντοτε όταν τα ελαστικά είναι κρύα και να ακολουθούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματος. Η υποπίεση αυξάνει τη θερμοκρασία λειτουργίας, επιταχύνει τη φθορά και επηρεάζει αρνητικά τόσο την κατανάλωση καυσίμου όσο και την απόσταση φρεναρίσματος.

Πέντε σημεία που αξίζει να ελέγξετε

Η Continental συνιστά στους οδηγούς να αφιερώσουν λίγα λεπτά για έναν βασικό έλεγχο των ελαστικών τους:

Να επιβεβαιώσουν τη σωστή πίεση σύμφωνα με το φορτίο του οχήματος.

Να ελέγξουν το βάθος του πέλματος και τη γενικότερη κατάσταση των ελαστικών.

Να αναζητήσουν κοψίματα, εξογκώματα ή ζημιές που μπορεί να προκλήθηκαν από λακούβες ή πεζοδρόμια.

Να αποφεύγουν την υπερφόρτωση του οχήματος πέρα από τα επιτρεπόμενα όρια.

Να οδηγούν ομαλά, αποφεύγοντας τις απότομες επιταχύνσεις και τα έντονα φρεναρίσματα που αυξάνουν σημαντικά τη θερμοκρασία των ελαστικών.

Το σωστό ελαστικό κάνει τη διαφορά

Οι ανάγκες ενός οικογενειακού αυτοκινήτου που ταξιδεύει γεμάτο προς ένα νησί ή έναν προορισμό στην ενδοχώρα διαφέρουν σημαντικά από εκείνες ενός ηλεκτρικού SUV ή ενός αυτοκινήτου υψηλών επιδόσεων. Για τον λόγο αυτό, η Continental διαθέτει μία ολοκληρωμένη γκάμα θερινών ελαστικών, σχεδιασμένων για διαφορετικές απαιτήσεις οδηγών και οχημάτων.

Για την πλειονότητα των οδηγών που πραγματοποιούν καθημερινές μετακινήσεις αλλά και μεγάλα καλοκαιρινά ταξίδια, το PremiumContact 7 προσφέρει εξαιρετική ισορροπία μεταξύ ασφάλειας, άνεσης, υψηλής πρόσφυσης και αποτελεσματικού φρεναρίσματος τόσο σε στεγνό όσο και σε βρεγμένο οδόστρωμα.

Οι οδηγοί αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων μπορούν να επιλέξουν το SportContact 7, το κορυφαίο θερινό ελαστικό υπερυψηλών επιδόσεων της Continental, σχεδιασμένο για μέγιστη πρόσφυση, ακρίβεια στο τιμόνι και εξαιρετική σταθερότητα ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες. Για όσους δίνουν προτεραιότητα στη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου ή στην αυξημένη αυτονομία των ηλεκτρικών οχημάτων, το EcoContact 7 αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες που μειώνουν την αντίσταση κύλισης, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα ασφάλειας και άνεσης.

Οι οδηγοί που διανύουν πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα κάθε χρόνο μπορούν να επιλέξουν το UltraContact, το οποίο έχει σχεδιαστεί με στόχο τη μεγάλη διάρκεια ζωής, τη χαμηλή αντίσταση κύλισης και τη σταθερή απόδοση σε βάθος χρόνου. Παράλληλα, το AllSeasonContact 2 αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για όσους επιθυμούν ένα ελαστικό για χρήση όλο τον χρόνο, χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια και την οδηγική συμπεριφορά.

Η ασφάλεια δεν πάει διακοπές

Είτε πρόκειται για τις τελευταίες ημέρες των καλοκαιρινών διακοπών είτε για την επιστροφή στην πόλη, η κατάσταση των ελαστικών παραμένει ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες ενεργητικής ασφάλειας.

Με έναν σύντομο προληπτικό έλεγχο και την επιλογή του κατάλληλου ελαστικού, για κάθε τύπο οχήματος και οδηγού, κάθε διαδρομή μπορεί να γίνει πιο ασφαλής, πιο άνετη και πιο αποδοτική.

Γιατί, όπως υπενθυμίζει η Continental, η πραγματική ασφάλεια ξεκινά πάντα από το μοναδικό σημείο επαφής του αυτοκινήτου με τον δρόμο: τα τέσσερα ελαστικά του.

Τα ελαστικά Continental είναι διαθέσιμα πανελλαδικά, σε πληθώρα διαστάσεων, μέσα από το δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της Continental

(https://www.continental-tires.gr/car/dealer-locator).