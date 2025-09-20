Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ο Καναδός δισεκατομμυριούχος Lawrence Stroll είναι συνιδιοκτήτης της Aston Martin (μάλιστα ο γιος του, Lance, αγωνίζεται για την ομάδα Aston Martin στην F1) είδε μια ενδιαφέρουσα επιχειρηματική ευκαιρία και δεν δίστασε να την κάνει πράξη. Η μάρκα του, ένωσε τις δυνάμεις της με τη βρετανική εταιρεία egg για να δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό καρότσι μωρού.

Το καρότσι, γνωστό ως egg3, εμπνέεται από το σχεδιασμό της Aston Martin DBX707 και, σύμφωνα με την μάρκα, έχει δημιουργηθεί για να συνδυάσει το «πάθος της για εξαιρετικό σχεδιασμό, τη σχολαστική κατασκευή και τη μηχανική αριστεία».

Όλες οι εκδόσεις egg3 διαθέτουν ζάντες βασισμένες σε εκείνες των πανάκριβων supercar της φίρμας, Valour και Victor.

Η Aston Martin θα διαθέτει το καρότσι σε τρία διαφορετικά φινιρίσματα. Το πρώτο είναι βαμμένο σε μια απόχρωση πράσινου που τονίζεται από διακριτικές πινελιές λάιμ. Υπάρχουν επίσης δύο γκρι εκδόσεις, η μία εκ των οποίων περιλαμβάνει δερμάτινες λεπτομέρειες Bitter Chocolate και διακοσμητικά Magneto Bronze. Σύμφωνα με την αυτοκινητοβιομηχανία, το egg3 μπορεί να υποστηρίξει έως και 25 κιλά.

Όπως κάθε είδος πολυτελείας, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το egg3 είναι εξωφρενικά ακριβό. Στην πραγματικότητα, η τιμή του θα ξεκινά από περίπου 3.000 ευρώ. Ενώ αυτό είναι πολύ για τους περισσότερους νέους γονείς, είναι μια σταγόνα στον ωκεανό σε σύγκριση με την προτεινόμενη λιανική τιμή των 260.000 ευρώ για μία DBX707. Αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά ένα τέτοιο σούπερ SUV, σίγουρα μπορείτε να αντέξετε οικονομικά και αυτό το καρότσι.

«Αυτή η συνεργασία με την egg αντιπροσωπεύει μια τέλεια συνέργεια, επεκτείνοντας την ίδια την ουσία της Aston Martin σε ένα νέο κεφάλαιο της ζωής των πελατών μας», δήλωσε ο διευθυντής διαφοροποίησης της μάρκας της Aston Martin, Stefano Saporetti. «Όπως ακριβώς η Aston Martin DBX έφερε απόδοση και ευελιξία στα οικογενειακά ταξίδια, το νέο καρότσι θα προσφέρει στους γονείς μια κομψή, λειτουργική και υψηλής ποιότητας επιλογή, προσφέροντας την εμπειρία της Aston Martin σε όλη την οικογένεια».