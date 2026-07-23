Η Aston Martin προχώρησε σε μία ακόμη σημαντική οικονομική κίνηση, εξασφαλίζοντας νέα χρηματοδότηση ύψους περίπου (550εκατ. λιρών) 700 εκατ. ευρώ, με στόχο να ενισχύσει τη ρευστότητά της και να υποστηρίξει τα μελλοντικά επενδυτικά της σχέδια.

Η χρηματοδότηση προέρχεται κυρίως από την HPS Investment Partners, εταιρεία που ανήκει πλέον στη BlackRock, και περιλαμβάνει δάνειο 450 εκατ. λιρών, επιπλέον γραμμή χρηματοδότησης 100 εκατ. λιρών που μπορεί να αξιοποιηθεί αργότερα, καθώς και πρόσθετη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων έως 100 εκατ. λίρες, εφόσον χρειαστεί.

Γιατί χρειάζεται τα νέα κεφάλαια

Παρότι τα τελευταία χρόνια η Aston Martin ανανέωσε σχεδόν ολόκληρη τη γκάμα της με μοντέλα όπως οι DB12, Vantage, Vanquish και το SUV DBX707, η εταιρεία εξακολουθεί να δέχεται οικονομικές πιέσεις. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αμερικανικοί δασμοί, η υποχώρηση της ζήτησης στην κινεζική αγορά και οι γενικότερες συνθήκες στην παγκόσμια αγορά πολυτελών αυτοκινήτων έχουν επηρεάσει τις πωλήσεις και τις ταμειακές ροές της βρετανικής μάρκας.

Στόχος η ενίσχυση της ρευστότητας

Η Aston Martin εκτιμά ότι μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας η διαθέσιμη ρευστότητά της θα αυξηθεί στα περίπου 340 εκατ. λίρες, δίνοντάς της μεγαλύτερη ευελιξία για την εξέλιξη νέων μοντέλων και την υλοποίηση του επιχειρηματικού της πλάνου. Ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Doug Lafferty, δήλωσε ότι η νέα χρηματοδότηση «ενισχύει σημαντικά τη ρευστότητα της Aston Martin και προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευελιξία για την υλοποίηση των σημερινών και μελλοντικών σχεδίων προϊόντων».

Η συμφωνία, πάντως, δεν πραγματοποιήθηκε χωρίς αντιδράσεις

Σύμφωνα με τους Financial Times, ομάδα υφιστάμενων πιστωτών εξέφρασε ενστάσεις για τη δομή της νέας χρηματοδότησης, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να επηρεάζει τους όρους των υφιστάμενων δανείων. Παρά τις αντιρρήσεις, η Aston Martin προχώρησε κανονικά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Το βλέμμα στα αποτελέσματα εξαμήνου

Η νέα χρηματοδότηση έρχεται λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου του 2026, με τη βρετανική εταιρεία να εκφράζει αισιοδοξία ότι η ανανεωμένη γκάμα των μοντέλων υψηλής κερδοφορίας θα συμβάλει στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και των ταμειακών ροών τους επόμενους μήνες.

Όσο για τους φίλους της F1, να θυμίσουμε πως την Κυριακή 26 Ιουλίου, οι Stroll και Alonso, θα οδηγήσουν το νέο, ανανεωμένο μονοθέσιο, ευελπιστώντας να ξεκολλήσουν από το τέλος της βαθμολογίας.