Από την… ιπτάμενη επίδειξη του Tesla Roadster, “πεταγόμαστε” στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όπου ένα πανεπιστημιακό αστυνομικό τμήμα απέκτησε ένα μικρό, ηλεκτρικό ιπτάμενο όχημα που μεταφέρει έναν άνθρωπο και απογειώνεται κατακόρυφα, χωρίς να χρειάζεται διάδρομο προσγείωσης.

Το όχημα ονομάζεται Astro, κοστίζει περίπου 150.000 δολάρια και βασίζεται στο Jetson ONE, ένα μονοθέσιο eVTOL της εταιρείας Jetson. Το απέκτησε το αστυνομικό τμήμα του Florida Polytechnic University, με στόχο να εξετάσει πώς ένα τέτοιο όχημα θα μπορούσε να βοηθήσει στην ασφάλεια της πανεπιστημιούπολης και στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Δεν είναι ένα συνηθισμένο drone

Το Jetson ONE θυμίζει drone μεγάλων διαστάσεων, αλλά η βασική διαφορά είναι ότι ο χειριστής βρίσκεται πάνω στο όχημα και πετά μαζί του. Διαθέτει οκτώ ηλεκτρικούς κινητήρες με αντίστοιχες έλικες, ενώ η απογείωση και η προσγείωσή του γίνονται κατακόρυφα.

Σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία της Jetson, η μέγιστη ταχύτητά του περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 102 χλμ./ώρα, ενώ η αυτονομία πτήσης φτάνει περίπου τα 20 λεπτά. Η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι διαθέτει ηλεκτρονικά συστήματα υποβοήθησης και λειτουργίες ασφαλείας, μεταξύ των οποίων δυνατότητα ελεγχόμενης προσγείωσης σε περίπτωση ανάγκης.

Γιατί το θέλει η αστυνομία;

Το Astro προορίζεται να συμπληρώσει τα υπάρχοντα μέσα, δίνοντας τη δυνατότητα σε έναν αστυνομικό να προσεγγίζει από αέρος σημεία που είναι δύσκολα προσβάσιμα από το έδαφος. Μεταξύ των πιθανών χρήσεων που αναφέρει το πανεπιστήμιο είναι η επιτήρηση της ευρύτερης πανεπιστημιούπολης, η πρόσβαση σε απομονωμένες περιοχές, η συνδρομή σε επιχειρήσεις έπειτα από καταιγίδες και η γρήγορη μεταφορά εφοδίων έκτακτης ανάγκης.

Το μεγάλο εμπόδιο είναι η άδεια πτήσης

Παρά την παράδοση του Astro, η αστυνομία δεν μπορεί να αρχίσει αμέσως να το χρησιμοποιεί σε κανονικές περιπολίες. Το πανεπιστήμιο βρίσκεται στη διαδικασία εξασφάλισης της απαραίτητης έγκρισης από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA). Εδώ βρίσκεται και το σημαντικότερο ζήτημα. Το Jetson ONE έχει σχεδιαστεί ως προσωπικό, ελαφρύ αεροσκάφος για ψυχαγωγική χρήση. Οι σχετικοί κανονισμοί για τα ultralight οχήματα δεν καλύπτουν αυτομάτως την επαγγελματική αστυνομική χρήση, ενώ προβλέπουν και περιορισμούς, όπως την απαγόρευση πτήσεων πάνω από πυκνοκατοικημένες περιοχές και τους κανόνες για τις νυχτερινές πτήσεις. Για να αξιοποιηθεί το Astro στο πλαίσιο των αστυνομικών επιχειρήσεων, απαιτείται επομένως η κατάλληλη κανονιστική έγκριση και όχι απλώς η αγορά του οχήματος. Η ακριβής διαδικασία και οι όροι υπό τους οποίους θα μπορούσε να επιχειρεί θα καθορίσουν τελικά και τις δυνατότητές του.

Προς το παρόν, το Astro επιχειρεί να φέρει την προσωπική ηλεκτρική πτήση πιο κοντά σε πραγματικές υπηρεσίες. Το αν θα εξελιχθεί σε ένα νέο εργαλείο της αστυνομίας ή θα παραμείνει κυρίως μια πλατφόρμα δοκιμών και εκπαίδευσης, θα φανεί στην πράξη.