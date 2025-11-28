Σε μια αναπάντεχη αλλά ευπρόσδεκτη ανακοίνωση, η Audi καταργεί τα πλήκτρα αφής από τα τιμόνια πέντε αυτοκινήτων της. Ο λόγος για τα A5, Q5, A6, A6 e-tron και Q6 e-tron. Τα συγκεκριμένα θα διατίθενται πλέον με φυσικούς διακόπτες για βασικές λειτουργίες όπως η ρύθμιση της έντασης του ήχου και η κύλιση στα μενού της ψηφιακής οθόνης.

Αυτή η αλλαγή είναι σχετικά απροσδόκητη, δεδομένου ότι και τα πέντε αυτοκίνητα είναι ακόμα νέα προϊόντα. Στην πραγματικότητα, το A6 τελευταίας γενιάς παρουσιάστηκε μόλις πριν από λίγους μήνες, τόσο σε sedan όσο και σε wagon αμάξωμα. Τα A5, Q5, A6 e-tron και Q6 e-tron έκαναν το ντεμπούτο τους πέρυσι. Αυτό αποτελεί μεγάλη απόδειξη πως η εταιρία αμέσως μόλις πήρε το feedback από τους πελάτες τους για το τι θέλουν και τι όχι, αμέσως προέβη σε αλλαγές.

Σε επικοινωνία του με το Motor1, ο εκπρόσωπος της Audi Michael Crusius εξήγησε τι οδήγησε σε αυτή την επιστροφή στα μπουτόν. «Ο λόγος για την αλλαγή είναι τα σχόλια από πελάτες που ζητούν όλο και περισσότερο λειτουργίες με φυσικά χειριστήρια».

Η Audi δεν είναι η μόνη που κάνει στροφή προς αυτή την κατεύθυνση. Πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες επένδυσαν στη χρήση πλήκτρων αφής για τις περισσότερες λειτουργίες των νέων μοντέλων τους, όμως οι πελάτες δήλωσαν πως (για τα βασικά τουλάχιστον), η ευκολία ενός φυσικού μπουτόν είναι πολύ καλύτερη. Η λίστα με αυτές τις εταιρίες περιλαμβάνει: VW, Hyundai, Ferrari, Mercedes.