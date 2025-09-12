Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Audi σχεδίαζε να επεκτείνει τη σειρά RS6 με δύο ξεχωριστές εκδόσεις: μία plug-in υβριδική βασισμένη στο νέο A6 και μια πλήρως ηλεκτρική από το A6 E-tron. Ωστόσο, σύμφωνα με μια νέα αναφορά, το υψηλών επιδόσεων ηλεκτρικό όχημα έχει αποσυρθεί αθόρυβα παρά τις προηγούμενες θεάσεις καμουφλαρισμένων πρωτοτύπων.

Σύμφωνα με πηγές μέσα από την Audi, ο project RS6 E-tron έχει ακυρωθεί. Η απόφαση φέρεται να οφείλεται στην χαμηλή ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα υψηλής απόδοσης. Αυτό αφήνει το τρέχον S6 E-tron ως την πιο ισχυρή έκδοση της σειράς, αποδίδοντας έως και 551 ίππους από τους δύο ηλεκτροκινητήρες του. Κατασκευασμένο στην Premium Platform Electric (PPE) που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Porsche, χρησιμοποιεί μια μπαταρία 100 kWh που παρέχει αυτονομία μεταξύ 640 και 670 χλμ.

Νέο, υβριδικό RS6

Ενώ η Audi μπορεί να έχει ακυρώσει τα σχέδια για ένα ηλεκτρικό RS6, ένα νέο με κινητήρα εσωτερικής καύσης φέρεται να βρίσκεται σε εξέλιξη. Το νέο RS6 αναμένεται να διαθέτει ένα plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης, προσφέροντας βελτιωμένες επιδόσεις (700+ άλογα) σε σύγκριση με τον προκάτοχό του. Οι αρχικές αναφορές υποδήλωναν ότι θα χρησιμοποιούσε έναν twin-turbo V6 ως βάση, αλλά υπάρχει πιθανότητα να διατηρήσει τον V8, βοηθώντας το να ξεχωρίζει από το μικρότερο RS5 Avant που βρίσκεται επίσης υπό εξέλιξη.

Θα διαθέτει επίσης ένα ειδικό κιτ αμαξώματος RS με τεράστιες εισαγωγές αέρα, φαρδιά φτερά και τις χαρακτηριστικές διπλές οβάλ απολήξεις εξάτμισης που προεξέχουν από τον πίσω προφυλακτήρα.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες πολυτελών αυτοκινήτων αισθάνονται την αλλαγή. Μάρκες όπως η Pagani και η Koenigsegg έχουν δηλώσει δημόσια ότι οι πελάτες τους έχουν ελάχιστο έως καθόλου ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά supercars. Η Ferrari φέρεται να καθυστέρησε το δεύτερο ηλεκτρικό της όχημα λόγω «μηδενικής» ζήτησης, και ακόμη και το πρώτο ηλεκτρικό όχημα της Lamborghini μπορεί να μην έρθει τελικά.