Για αρκετά χρόνια, οι οθόνες αφής κυριάρχησαν στα σύγχρονα αυτοκίνητα, αντικαθιστώντας σταδιακά σχεδόν κάθε φυσικό διακόπτη. Η Audi ήταν μία από τις εταιρείες που επένδυσαν περισσότερο σε αυτή τη φιλοσοφία, όμως πλέον φαίνεται πως κάνει ένα βήμα πίσω, αναγνωρίζοντας ότι τα φυσικά κουμπιά εξακολουθούν να έχουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινή οδήγηση.

Όπως αποκάλυψε ο επικεφαλής σχεδίασης εσωτερικών της Audi, τα μελλοντικά μοντέλα της μάρκας θα επαναφέρουν περισσότερα φυσικά χειριστήρια για τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνότερα, όπως ο κλιματισμός, η ένταση του ηχοσυστήματος και τα αλάρμ. Στόχος είναι οι οδηγοί να μπορούν να πραγματοποιούν βασικές ρυθμίσεις χωρίς να χρειάζεται να απομακρύνουν το βλέμμα τους από τον δρόμο. Η αλλαγή αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για βελτίωση της εργονομίας και της συνολικής εμπειρίας χρήσης του εσωτερικού.

Η Audi δηλώνει ουσιαστικά ότι η πλήρης εξάρτηση από τις οθόνες αφής δεν αποτελεί πάντα την ιδανική λύση. Αν και οι μεγάλες ψηφιακές οθόνες θα συνεχίσουν να αποτελούν βασικό στοιχείο των νέων μοντέλων, οι σημαντικότερες λειτουργίες θα αποκτήσουν ξανά φυσικά πλήκτρα, προσφέροντας πιο άμεσο και διαισθητικό χειρισμό.

Η συγκεκριμένη αλλαγή δεν αποτελεί μόνο ζήτημα άνεσης, αλλά και ασφάλειας. Τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει έντονη συζήτηση γύρω από το κατά πόσο η υπερβολική χρήση οθονών αφής αποσπά την προσοχή του οδηγού, ιδιαίτερα όταν απαιτούνται πολλαπλά πατήματα για απλές λειτουργίες, όπως η ρύθμιση της θερμοκρασίας ή της έντασης του ανεμιστήρα.

Σύμφωνα με τον σχεδιαστή της Audi, η εταιρεία άκουσε προσεκτικά τα σχόλια τόσο των πελατών όσο και του ειδικού Τύπου. Έτσι, στα επόμενα μοντέλα της θα επιδιώξει μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην ψηφιακή τεχνολογία και την πρακτικότητα που προσφέρουν τα φυσικά χειριστήρια.

Η νέα αυτή φιλοσοφία αναμένεται να εφαρμοστεί σταδιακά σε όλα τα μελλοντικά μοντέλα της Audi, σηματοδοτώντας μια αλλαγή πορείας που πιθανότατα θα βρει σύμφωνους πολλούς οδηγούς. Γιατί όσο εντυπωσιακές κι αν είναι οι μεγάλες οθόνες, ένα φυσικό κουμπί εξακολουθεί να παραμένει ο πιο γρήγορος και ασφαλής τρόπος για να εκτελέσει κανείς μια βασική λειτουργία κατά την οδήγηση.