Η Audi ετοιμάζεται να επαναφέρει ένα από τα πιο ιδιαίτερα μοντέλα της ιστορίας της και, όπως φαίνεται, δεν σκοπεύει να το κάνει με… μισές λύσεις. Το νέο Audi A2 e-tron, που θα παρουσιαστεί επίσημα το φθινόπωρο και θα λανσαριστεί το 2027, φιλοδοξεί να αποτελέσει το πιο αποδοτικό αυτοκίνητο που έχει κατασκευάσει ποτέ η γερμανική μάρκα.

Το αρχικό A2, που κυκλοφόρησε από το 1999 έως το 2005, έμεινε στην ιστορία για τη χαμηλή κατανάλωση και την πρωτοποριακή κατασκευή από αλουμίνιο. Μπορεί να μην γνώρισε εμπορική επιτυχία, ωστόσο σήμερα θεωρείται από πολλούς ένα από τα πιο προχωρημένα αυτοκίνητα της εποχής του. Η Audi θέλει τώρα να μεταφέρει αυτή τη φιλοσοφία στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα στοιχεία, η έκδοση των 140 kW (190 ίππων) με το προαιρετικό πακέτο Efficiency εμφανίζει προκαταρκτική κατανάλωση μόλις 12,8 kWh/100 χλμ., νούμερο που αποτελεί νέο σημείο αναφοράς για την Audi. Θα ακολουθήσουν ακόμα δύο εκδόσεις με 231 και 326 ίππους.

Η αεροδυναμική κάνει τη διαφορά

Μεγάλο μέρος αυτής της επίδοσης οφείλεται στην αεροδυναμική σχεδίαση. Το νέο A2 e-tron διαθέτει συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,24, τον καλύτερο μεταξύ των compact μοντέλων της Audi. Παράλληλα χρησιμοποιεί ενεργά αεροδυναμικά στοιχεία, ειδικά air curtains στους εμπρός τροχούς και βελτιστοποιημένες ροές αέρα που μειώνουν περαιτέρω τις ενεργειακές απώλειες.

Η Audi αναφέρει πως μόνο το πακέτο Efficiency μπορεί να μειώσει την κατανάλωση έως και κατά 0,9 kWh/100 χλμ. σε σχέση με ένα αντίστοιχο μοντέλο χωρίς αυτές τις παρεμβάσεις. Η κορυφαία έκδοση εκτιμάται ότι θα μπορεί να προσφέρει αυτονομία που θα αγγίζει τα 649 χιλιόμετρα (WLTP), γεγονός που θα το κατατάξει ανάμεσα στα πιο αποδοτικά ηλεκτρικά μοντέλα της κατηγορίας του.

Κοινή βάση με το ID.3, αλλά με premium χαρακτήρα

Το νέο A2 e-tron θα βασίζεται στην εξελιγμένη πλατφόρμα MEB του Volkswagen Group και θα συγγενεύει τεχνολογικά με το Volkswagen ID.3 Neo. Ωστόσο η Audi υπόσχεται διαφορετικό χαρακτήρα, με έμφαση στην ποιότητα, την αποδοτικότητα και την premium αίσθηση. Η πρώτη έκδοση θα συνδυάζεται με μπαταρία 61 kWh και κίνηση στους πίσω τροχούς, ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο για σημαντικά βελτιωμένο ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης, το οποίο είναι έως και 10% πιο αποδοτικό σε σχέση με προηγούμενες εφαρμογές της εταιρείας.

Παράλληλα, το νέο ηλεκτρικό μοντέλο θα αντικαταστήσει ουσιαστικά τα A1 και Q2, αποτελώντας το νέο entry-level ηλεκτρικό Audi.