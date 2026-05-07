Η Audi αποφάσισε να φέρει ξανά στη ζωή ένα από τα πιο ακραία και ιστορικά αγωνιστικά μοντέλα της προπολεμικής εποχής. Ο λόγος για το Auto Union Lucca, το αεροδυναμικό «βέλος» με τον V16 κινητήρα που το 1935 είχε γράψει ιστορία ξεπερνώντας τα 326 χλμ./ώρα.

Το αυτοκίνητο δημιουργήθηκε αρχικά από την Auto Union (τον ιστορικό πρόγονο της Audi) στο πλαίσιο της μεγάλης μάχης ταχύτητας απέναντι στις Mercedes Silver Arrows της δεκαετίας του ’30. Στις 15 Φεβρουαρίου 1935, ο θρυλικός Hans Stuck κατάφερε να πετύχει τελική ταχύτητα 326,975 χλμ./ώρα σε δημόσιο δρόμο κοντά στην ιταλική πόλη Lucca, από όπου πήρε τελικά το όνομά του το αυτοκίνητο.

Για τα δεδομένα της εποχής, οι αριθμοί αυτοί θεωρούνταν σχεδόν εξωπραγματικοί. Την περίοδο που τα περισσότερα αυτοκίνητα μετά βίας έφταναν τα 80 χλμ./ώρα, το Auto Union Lucca είχε ήδη σπάσει το φράγμα των 300χλμ./ώρα, κατακτώντας τον τίτλο του ταχύτερου road-racing car στον κόσμο.

Το πρωτότυπο αυτοκίνητο χάθηκε με το πέρασμα των δεκαετιών, πιθανότατα κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όπως συνέβη και με αρκετά αγωνιστικά της Auto Union.

Έτσι, η Audi Tradition ανέθεσε στους Βρετανούς ειδικούς της Crossthwaite & Gardiner την πλήρη ανακατασκευή του μοντέλου από το μηδέν. Το project χρειάστηκε περισσότερα από τρία χρόνια εξέλιξης και βασίστηκε κυρίως σε ιστορικές φωτογραφίες και αρχειακό υλικό της Audi, καθώς δεν υπήρχαν ολοκληρωμένα σχέδια του αρχικού αυτοκινήτου.

Το αποτέλεσμα μοιάζει ακόμη και σήμερα εντυπωσιακά φουτουριστικό. Το αμάξωμα διαθέτει πλήρως καλυμμένους τροχούς, εξαιρετικά χαμηλή γραμμή οροφής και ακραία αεροδυναμική σχεδίαση που θυμίζει περισσότερο σύγχρονο hypercar ή πρωτότυπο Le Mans παρά αυτοκίνητο του 1935.

Κάτω από το μακρύ αμάξωμα βρίσκεται ένας υπερτροφοδοτούμενος V16 κινητήρας 6,0 λίτρων με ισχύ περίπου 520 ίππων, ενώ το βάρος παραμένει μόλις στα 960 κιλά. Παράλληλα, η Audi πρόσθεσε ορισμένες διακριτικές τεχνικές βελτιώσεις για λόγους αξιοπιστίας και ψύξης, χωρίς όμως να αλλοιώσει τον ιστορικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Η αεροδυναμική παραμένει εξίσου εντυπωσιακή, καθώς ο συντελεστής οπισθέλκουσας Cd φτάνει μόλις το 0,43. Τιμή εξαιρετικά χαμηλή για αυτοκίνητο σχεδιασμένο πριν από περίπου 90 χρόνια.

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ανακατασκευασμένου Auto Union Lucca πραγματοποιήθηκε φυσικά στην ίδια την ιταλική πόλη Lucca, ενώ η Audi επιβεβαίωσε ότι το αυτοκίνητο θα συμμετάσχει και στο φετινό Goodwood Festival of Speed τον Ιούλιο.