Το Goodwood Festival of Speed αποτελεί κάθε χρόνο ένα από τα σημαντικότερα ραντεβού για τους φίλους της αυτοκίνησης και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Φέτος, η Audi έδωσε δυναμικό «παρών», παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό μείγμα τεχνολογίας, επιδόσεων και ιστορίας, με πρωταγωνιστή το νέο Audi Nuvolari.

Το σχεδόν έτοιμο για παραγωγή supercar της γερμανικής εταιρείας πραγματοποίησε την εμφάνισή του στη διάσημη διαδρομή Hillclimb μήκους 1,86 χιλιομέτρων, που διεξάγεται στους χώρους του Goodwood House. Πίσω από το τιμόνι βρέθηκε ο θρύλος των αγώνων αντοχής και εννέα φορές νικητής στις 24 Ώρες του Le Mans, Tom Kristensen.

Το ισχυρότερο Audi παραγωγής

Σύμφωνα με την Audi, το Nuvolari αποτελεί το ισχυρότερο και ταχύτερο μοντέλο παραγωγής που έχει κατασκευάσει ποτέ η εταιρεία, ενώ είναι και το πρώτο που ενσωματώνει τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας. Ο Tom Kristensen στάθηκε ιδιαίτερα στη συνολική λειτουργία του αυτοκινήτου, επισημαίνοντας πως όλα τα επιμέρους συστήματα (από την τετρακίνηση quattro και τη δυναμική συμπεριφορά μέχρι την ενεργή αεροδυναμική και το σύστημα πέδησης) λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύνολο, μεταφέροντας τεχνολογία που έχει εξελιχθεί στους αγώνες σε ένα αυτοκίνητο δρόμου.



Η παραγωγή του Nuvolari θα περιοριστεί σε μόλις 499 μονάδες, με τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται για το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Τιμή στην αγωνιστική ιστορία

Ξεχωριστή θέση στην παρουσία της Audi είχε και το Auto Union Lucca, το οποίο πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια δυναμική εμφάνισή του. Η ιστορική «Rennlimousine» αποτελεί φόρο τιμής στις προσπάθειες κατάρριψης ρεκόρ ταχύτητας της δεκαετίας του 1930 και ανήκει στην οικογένεια των θρυλικών Silver Arrows.

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είχε σημειώσει το 1935 μέση ταχύτητα 320,267 χλμ./ώρα στο , ενώ η Audi το ανακατασκεύασε βασιζόμενη σε ιστορικές φωτογραφίες και τεχνικά αρχεία, διατηρώντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πιστότητα στο πρωτότυπο.

Παρών και το νέο Audi RS 5

Το κοινό του Goodwood είχε επίσης την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το νέο Audi RS 5, το plug-in υβριδικό μοντέλο υψηλών επιδόσεων της Audi Sport. Το νέο RS 5 παρουσιάστηκε δίπλα σε δύο εμβληματικούς προκατόχους του, τα Avant RS2 και Audi RS 4 Avant, αναδεικνύοντας την εξέλιξη της φιλοσοφίας RS μέσα στις τελευταίες δεκαετίες.

Με την παρουσία της στο Goodwood Festival of Speed, η Audi απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι μπορεί να συνδυάζει την ιστορική της κληρονομιά με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες, παρουσιάζοντας μοντέλα που κοιτούν τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον της αυτοκίνησης.