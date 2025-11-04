Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Audi δεν επαναπαύεται στην επιτυχία της. Αντιθέτως δείχνει στην πράξη πως εάν θέλεις να παραμείνεις πρωταγωνιστής, πρέπει να μη σταματάς να εξελίσσεσαι και να επενδύεις.

Η γερμανική φίρμα τράβηξε τα παγκόσμια φλας με την αποκάλυψη του εντυπωσιακού Concept C (στο οποίο μάλιστα έβαλε και πινακίδες κυκλοφορίας δίνοντας ξεκάθαρο μήνυμα), ενώ πριν λίγες εβδομάδες παρουσίασε αρχικά το νέο A6 και μετέπειτα το ολοκαίνουργιο Q3.

Η εταιρία όμως δεν σταματά, μιας και η επέλαση των νέων μοντέλων δεν έχει τελειώσει. Ενώ περιμένουμε την έκδοση παραγωγής του σπορ αυτοκινήτου Concept C να φτάσει το 2027, η Audi μάς δίνει μια γεύση για τρία σημαντικά ντεμπούτα που έχουν προγραμματιστεί για το 2026: το Q7 επόμενης γενιάς, το πρώτο Q9 και ένα νέο, entry level ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Μάλιστα, τόσο το νέο Q7 όσο και το Q9, θα έχουν και τα δύο βενζινοκινητήρα, ενώ δεν αποκλείεται να προσφέρονται και με TDI σύνολα. Το τρίτο μοντέλο, θα είναι ένα μικρό, προσιτό και αμιγώς ηλεκτρικό, που θα τοποθετηθεί στη γκάμα, κάτω από το Q4 E-tron.

Πέρα από τα νέα μοντέλα όμως, η Audi ετοιμάζει επίσης εκδόσεις RS για τα υπάρχοντα. Αν και η εταιρεία δεν έχει διευκρινίσει ποια θα κυκλοφορήσουν το 2026, το RS5 φαίνεται να είναι η πιθανότερη επιλογή. Δεδομένου μάλιστα ότι η Audi έχει αποκλείσει τα τετρακύλινδρα μοντέλα RS και ο εν σειρά πεντακύλινδρος πλησιάζει προς απόσυρση, το επόμενο RS5 πιθανότατα θα διαθέτει έναν V6.

Είναι απίθανο να είναι ένα αμιγώς βενζινοκίνητο μοντέλο, δεδομένου ότι οι κανονισμοί εκπομπών ρύπων σχεδόν σίγουρα απαιτούν κάποιο επίπεδο ηλεκτροκίνησης, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πιθανή μια plug-in υβριδική ρύθμιση. Το RS5 θα προσφέρεται τόσο σε sedan όσο και σε wagon αμαξώματα. Το επόμενο RS6 θα μπορούσε επίσης να εμφανιστεί του χρόνου, πιθανώς ως PHEV και ελπίζουμε με έναν μεγαλύτερο V8.

Το σημαντικότερο από όλα είναι πως η Audi θέλει να ικανοποιήσει και τα δύο στρατόπεδα συνεχίζοντας να προσφέρει και βενζινοκίνητα και ηλεκτρικά. Η εταιρεία έχει αναιρέσει το προηγούμενο σχέδιό της να γίνει πλήρως ηλεκτρική έως το 2033, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Gernot Döllner να υπονοεί πρόσφατα ότι τα μοντέλα ICE θα μπορούσαν να παραμείνουν στην παραγωγή για πολύ καιρό την επόμενη δεκαετία.