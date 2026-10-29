Η Audi ενδέχεται να ετοιμάζει ένα εντελώς διαφορετικό SUV από όσα έχουμε συνηθίσει στη γκάμα της, με πραγματικές εκτός δρόμου δυνατότητες και στόχο να ανταγωνιστεί μοντέλα όπως η Mercedes-Benz G-Class και το Land Rover Defender. Το σενάριο επανέρχεται στο προσκήνιο μετά τις πληροφορίες για την κατασκευή αυτοκινήτων της Audi στο νέο εργοστάσιο της Scout Motors στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Reuters, Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η Audi σχεδιάζει να κατασκευάζει περίπου 25.000 οχήματα ετησίως στις εγκαταστάσεις της Scout, στο Blythewood. Ορισμένα από αυτά θα μπορούσαν, μάλιστα, να προορίζονται για εξαγωγή. Η πληροφορία δεν συνοδεύτηκε από διευκρινίσεις για τα μοντέλα που θα παράγονται εκεί, ενώ η Audi δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την εξέλιξη ενός νέου SUV πάνω στην πλατφόρμα της Scout.

Η Scout μπορεί να δώσει στην Audi αυτό που της λείπει

Η σύνδεση των δύο εταιρειών έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Scout εξελίσσει οχήματα με ξεχωριστό πλαίσιο τύπου σκάλας (body-on-frame), μια κατασκευή που συναντάται συχνά σε σκληροτράχηλα SUV και pick-up. Τα πρώτα μοντέλα της αναγεννημένης αμερικανικής μάρκας είναι το SUV Traveler και το pick-up Terra, τα οποία έχουν σχεδιαστεί με έμφαση στις εκτός δρόμου διαδρομές. Η αξιοποίηση αυτής της τεχνικής βάσης θα μπορούσε να επιτρέψει στην Audi να εισέλθει σε μια κατηγορία στην οποία δεν έχει σήμερα άμεσο αντίπαλο. Αν το σχέδιο προχωρήσει, ένα τέτοιο μοντέλο θα μπορούσε να συνδυάζει την πολυτέλεια και την τεχνολογία της γερμανικής εταιρείας με την πιο ανθεκτική αρχιτεκτονική της Scout.

Η ίδια η Scout έχει δηλώσει ότι οι εγκαταστάσεις της θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν παραγωγή οχημάτων και άλλων κατασκευαστών, αλλά τον Απρίλιο του 2026 ξεκαθάριζε ότι δεν είχε κάποια σχετική ανακοίνωση να κάνει.

Ο CEO της Audi έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο

Το ενδεχόμενο ενός πιο σκληροτράχηλου SUV δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Audi, Gernot Döllner, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η εταιρεία εξετάζει την επέκταση της γκάμας της προς αυτή την κατεύθυνση. Σε δηλώσεις του, ο Döllner ανέφερε ότι η Audi μπορεί να καλύψει ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών, από μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα μέχρι σπορ μοντέλα και SUV με πραγματικές εκτός δρόμου δυνατότητες. Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ενός αντιπάλου της G-Class και του Defender, απάντησε χαρακτηριστικά: «Μην εγκαταλείπετε αυτό το όνειρο». Η λογική πίσω από μια τέτοια κίνηση είναι και οικονομική. Μοντέλα όπως η G-Class και το Defender δεν απευθύνονται σε τεράστιο αγοραστικό κοινό, αλλά έχουν ισχυρή εμπορική ταυτότητα και υψηλή τιμολογιακή τοποθέτηση.

Το Q6 e-tron offroad concept ήταν μόνο η αρχή;

Ένα ακόμη στοιχείο που δείχνει ότι η Audi έχει πειραματιστεί με πιο ακραίες εκτός δρόμου προτάσεις είναι το Q6 e-tron offroad concept, το οποίο παρουσίασε το 2025. Το πρωτότυπο διέθετε δύο ηλεκτροκινητήρες συνολικής ισχύος 517 ίππων, και ειδικά εξελιγμένους άξονες με μειωτήρες στις πλήμνες των τροχών.

Χάρη σε αυτή την τεχνική λύση, μπορούσε να αντιμετωπίσει κλίσεις έως 45 μοιρών, ενώ είχε αυξημένη απόσταση από το έδαφος κατά 160 χιλιοστά και μετατρόχιο κατά 250 χιλιοστά σε σχέση με το Q6 e-tron. Η Audi το παρουσίασε ως πρωτότυπο που αναδεικνύει τις δυνατότητες της ηλεκτρικής πλατφόρμας PPE, όχι ως προαναγγελία ενός μοντέλου παραγωγής. Ένα πιθανό SUV βασισμένο στην τεχνική βάση της Scout θα ήταν, πάντως, διαφορετική προσέγγιση από εκείνη του Q6 e-tron offroad concept, καθώς θα μπορούσε να χρησιμοποιεί πλαίσιο τύπου σκάλας αντί για αυτοφερόμενο αμάξωμα.

Δύο διαφορετικά εργοστάσια στις ΗΠΑ

Η συζήτηση για τη Scout έρχεται παράλληλα με την ανακοίνωση ενός ξεχωριστού σχεδίου για νέο εργοστάσιο της Audi στη Τζόρτζια, επένδυσης 4 δισ. δολαρίων. Σύμφωνα με το Reuters, η μονάδα αυτή προορίζεται να κατασκευάζει μεγάλα SUV της εταιρείας, με δυναμικότητα που ανακοινώθηκε στις 200.000 μονάδες ετησίως. Η τελική επενδυτική απόφαση εκκρεμεί και η παραγωγή τοποθετείται στις αρχές της επόμενης δεκαετίας.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν η Audi θα αξιοποιήσει τελικά την τεχνική βάση της Scout για να δημιουργήσει ένα πολυτελές, πραγματικά εκτός δρόμου SUV.