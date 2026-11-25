Τα τελευταία χρόνια, οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για το ποια θα τοποθετήσει τη μεγαλύτερη οθόνη στο εσωτερικό των μοντέλων της. Τα φυσικά κουμπιά εξαφανίζονται σταδιακά από τα ταμπλό, με ολοένα και περισσότερες λειτουργίες να μεταφέρονται σε ψηφιακά μενού. Η τάση αυτή, ωστόσο, δεν έχει ενθουσιάσει όλους τους οδηγούς, καθώς ακόμη και μια απλή ρύθμιση του κλιματισμού μπορεί να απαιτεί πλέον αρκετά αγγίγματα στην οθόνη.

Η Audi φαίνεται πως αναζητά μια διαφορετική λύση, χωρίς να εγκαταλείπει τον μινιμαλιστικό σχεδιασμό που έχει επικρατήσει στα σύγχρονα αυτοκίνητα. Σε νέα πατέντα που κατέθεσε στη Γερμανία, περιγράφει ένα σύστημα με φυσικά κουμπιά τα οποία παραμένουν κρυμμένα πίσω από την κεντρική οθόνη και εμφανίζονται μόνο όταν ο οδηγός τα χρειάζεται.

Τα κουμπιά εμφανίζονται με το πάτημα ενός κουμπιού

Η ιδέα βασίζεται σε μια μηχανοκίνητη μπάρα διακοπτών, η οποία βρίσκεται πίσω από το κάτω άκρο της κεντρικής οθόνης. Όταν ενεργοποιηθεί, ένας μηχανισμός περιστρέφει την μπάρα και τη φέρνει σε θέση χρήσης κάτω από την οθόνη. Όταν πλέον δεν χρειάζεται, επιστρέφει στην κρυφή της θέση, αφήνοντας το ταμπλό καθαρό από φυσικά χειριστήρια.

Η μπάρα μπορεί να εμφανίζεται αυτόματα με την εκκίνηση του αυτοκινήτου, να αναπτύσσεται έπειτα από φωνητική εντολή ή να ενεργοποιείται μέσω μιας χειρονομίας του οδηγού.

Τα ίδια κουμπιά υπάρχουν και στην οθόνη

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της πατέντας είναι ότι οι λειτουργίες της φυσικής μπάρας δεν εξαφανίζονται όταν αυτή αποσύρεται. Αντίθετα, στην οθόνη εμφανίζεται ένα ψηφιακό αντίγραφο των χειριστηρίων, με τα ίδια πλήκτρα τοποθετημένα στην ίδια ακριβώς σειρά.

Η Audi αρχίζει να επιστρέφει στα φυσικά χειριστήρια

Το τελευταίο διάστημα η Audi έχει δείξει ότι επανεξετάζει την υπερβολική εξάρτηση από τις οθόνες και αναγνωρίζει την αξία των φυσικών χειριστηρίων. Ενδεικτικό είναι ότι το νέο A2 e-tron επαναφέρει ορισμένα παραδοσιακά στοιχεία στο εσωτερικό του, όπως έναν συμβατικό περιστροφικό διακόπτη για την ένταση του ήχου, φυσικούς διακόπτες για τα τέσσερα παράθυρα και ένα μικρό περιστροφικό χειριστήριο για τους υαλοκαθαριστήρες.

Προς το παρόν, πάντως, η Audi δεν έχει ανακοινώσει σε ποιο μοντέλο σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη τεχνολογία, ούτε εάν θα περάσει ποτέ στη μαζική παραγωγή. Η κατοχύρωση μιας πατέντας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μια ιδέα θα φτάσει και στις εκθέσεις αυτοκινήτων. Το βέβαιο είναι ότι η εποχή των τεράστιων οθονών φαίνεται να συναντά τα πρώτα της όρια.