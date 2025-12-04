Οι πεντακύλινδροι κινητήρες της Audi έχουν ξεχωριστή θέση στην ιστορία της μάρκας και είναι βαθιά ριζωμένοι στο DNA της. Έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του “Vorsprung durch Technik” – αφενός με πολυάριθμες επιτυχίες στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, και αφετέρου χάρη στην εξαιρετική τους απόδοση σε όλα τα μοντέλα δρόμου.

Η ιστορία ενός ιστορικού μοτέρ

Ο πρώτος πεντακύλινδρος κινητήρας κινούσε το Audi 100 το 1976. Οι τετρακύλινδροι κινητήρες της εποχής δεν ήταν επαρκείς και ως εκ τούτου, οι μηχανικοί της Audi συζήτησαν τη χρήση εν σειρά πεντακύλινδρου και εξακύλινδρου κινητήρα στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Οι τελευταίοι αποκλείστηκαν λόγω περιορισμών χώρου και δυσμενούς κατανομής βάρους. Ως αποτέλεσμα, οι υπεύθυνοι επέλεξαν τον εν σειρά πεντακύλινδρο κινητήρα, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε σε όλο τον Όμιλο Volkswagen τη δεκαετία του 1970, συμπεριλαμβανομένων των Audi 80 και Audi 100. Ο πρώτος πεντακύλινδρος κινητήρας είχε κυβισμό 2.144κ.εκ., απέδιδε 136 άλογα, έχοντας παράλληλα σύγχρονο σύστημα ψεκασμού καυσίμου.

Η Audi λάνσαρε την πρώτη ντίζελ εκδοχή το 1978, ενώ το 1979 έκανε το ντεμπούτο του ο πρώτος πεντακύλινδρος βενζινοκινητήρας με turbo. Με 170 άλογα και ροπή 265 Nm, τροφοδοτούσε το νέο κορυφαίο μοντέλο, το Audi 200 5T. Ο πεντακύλινδρος βενζινοκινητήρας στο αρχικό Audi quattro του 1980 έφτασε σε ακόμη μεγαλύτερα ύψη, καθώς διαθέτοντας υπερσυμπίεση, intercooler και μόνιμη τετρακίνηση, σχημάτιζε ένα ισχυρό τεχνολογικό πακέτο τόσο για αγώνες όσο και για δρόμους. Στην αρχή των πωλήσεων, είχε ισχύ 200 ίππων, ενώ το 1983 η Audi ανέβασε την ισχύ στους 306 ίππους.

Η Audi παρουσίασε ένα ακόμη ορόσημο στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας στο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου του 1989 στη Φρανκφούρτη: το Audi 100 TDI. Ο πεντακύλινδρος turbo diesel άμεσου ψεκασμού παρήγαγε 120 άλογα από κυβισμό 2,5 λίτρων. Η Audi συνέχισε να βελτιώνει τη γκάμα των πεντακύλινδρων βενζινοκινητήρων της και το 1994, κυκλοφόρησε στην αγορά το Avant RS2 με 315 ίππους, φέρνοντας την επανάσταση στα station wagon αμαξώματα.

Το 2009, 30 χρόνια μετά το ντεμπούτο του πρώτου πεντακύλινδρου υπερτροφοδοτούμενου βενζινοκινητήρα, η μεγάλη επιστροφή ήρθε με το Audi TT RS. Ο 2.5 TFSI κινητήρας απέδιδε 340 άλογα, ενώ το TT RS plus το οποίο η Audi παρουσίασε το 2012, πέτυχε ακόμη και 360 άλογα. Το 2013, το RS Q3 έγινε το πρώτο compact SUV που εξοπλίστηκε με τον πεντακύλινδρος κινητήρας 2,5 λίτρων. Το 2016, χάρη στην πιο ελαφριά κατασκευή, τη μειωμένη εσωτερική τριβή και την αυξημένη απόδοση ισχύος, οι μηχανικοί πέτυχαν 17% περισσότερη ισχύ με τον ίδιο κυβισμό (2.480κ.εκ.), φτάνοντας τα 400 άλογα και 480 Nm μέγιστης ροπής.

Από το 2021, το Audi RS 3 είναι εξοπλισμένο με μια τροποποιημένη έκδοση του 2.5 TFSI, η οποία είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Επιτρέπει στο σπορ αυτοκίνητο να επιταχύνει από 0 σε 100χλμ./ώρα σε 3,8 δευτερόλεπτα ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 290χλμ./ώρα με το πακέτο RS Dynamic. Ο καθοριστικός παράγοντας πίσω από αυτά τα στοιχεία απόδοσης είναι η ροπή, η οποία έχει αυξηθεί στα 500 Nm και είναι διαθέσιμη μεταξύ 2.250 και 5.600 σ.α.λ. Η μέγιστη ισχύς των 400 ίππων εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα στροφών έως και τις 7.000 σ.α.λ.

Τέλος, ο χαρακτηριστικός ήχος του κινητήρα, δημιουργείται από τον μονό αριθμό κυλίνδρων και τη μοναδική ακολουθία ανάφλεξης 1-2-4-5-3, η οποία εναλλάσσεται μεταξύ ζευγών κυλίνδρων που βρίσκονται δίπλα-δίπλα και πιο μακριά σε διάστημα 144 μοιρών περιστροφής του στροφαλοφόρου άξονα. Αυτό δίνει στον 2.5 TFSI έναν πολύ ιδιαίτερο ρυθμό και ηχητικό χαρακτήρα. Η γεωμετρία της πολλαπλής εξαγωγής συμβάλλει επίσης σε αυτόν τον μοναδικό ήχο με διαφορετικούς χρόνους ροής καυσαερίων μεταξύ των βαλβίδων εξαγωγής και του υπερσυμπιεστή.