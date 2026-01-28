Η Audi φαίνεται πως ετοιμάζεται να αναθεωρήσει ριζικά την προσέγγιση σχεδίασης των καμπινών, εγκαταλείποντας τις μεγάλες οθόνες αφής που κυριαρχούν σήμερα στα περισσότερα αυτοκίνητα. Αυτή η κίνηση δεν προκύπτει από κάποια τεχνική ανάγκη, αλλά από μια βαθύτερη αντίληψη για το πώς πρέπει να αισθάνεται ο οδηγός και ο επιβάτης μέσα στο αυτοκίνητο.

Ο Massimo Frascella, Chief Creative Officer της Audi, σε πρόσφατη συνέντευξη του στο Top Gear, δεν μάσησε τα λόγια του λέγοντας “οι μεγάλες οθόνες δεν προσφέρουν την καλύτερη εμπειρία, ενώ υπάρχουν περισσότερο για εντυπωσιασμό, παρά για πρακτικό όφελος”. Αυτή η δήλωση έρχεται από έναν άνθρωπο που έχει βάλει το χέρι του σε εσωτερικά αυτοκινήτων με πιο ανθρώπινη αίσθηση στο παρελθόν, όπως Range Rover και Velar, και σηματοδοτεί μια διαφορετική φιλοσοφία από το τρέχον trend όπου οι οθόνες αφής καταλαμβάνουν ολόκληρα ταμπλό.

Πώς αλλάζει η Audi το εσωτερικό των νέων οχημάτων της

Αν και η Audi δεν λέει ότι θα εξαφανίσει εντελώς τις οθόνες, η κατεύθυνση είναι σαφής. Αντί για μία θηριώδη οθόνη, η εταιρεία θέλει να δημιουργήσει καμπίνες που να επικεντρώνονται στην λειτουργικότητα, την εργονομία και την ποιότητα των υλικών. Κεντρικό παράδειγμα αυτής της σκέψης είναι το concept που παρουσίασε πρόσφατα η εταιρεία, γνωστό ως Audi Concept C. Σε αυτό το πρωτότυπο, η κεντρική οθόνη είτε έχει μικρό μέγεθος είτε μπορεί να αποκρύπτεται πλήρως μέσα στο ταμπλό, αφήνοντας έναν καθαρό χώρο.

Το μήνυμα από την Audi είναι απλό: η τεχνολογία πρέπει να είναι εργαλείο, όχι επίδειξη.

Η στάση της Audi έρχεται σε μια στιγμή που πολλές premium μάρκες, ανταποκρινόμενες στις κριτικές οδηγών και ειδικών, επανεξετάζουν τα όρια της εσωτερικής σχεδίασης. Η υπερβολική ψηφιοποίηση είχε αρχίσει να γίνει τόσο έντονη, που σε πολλές περιπτώσεις οι οδηγοί νιώθουν πως ο πίνακας οργάνων και οι λειτουργίες τους, τους αποσπούσαν από την ουσία της οδήγησης.

Παράλληλα, οι επικριτές των μεγάλων οθονών, υποστηρίζουν πως τα υψηλής ποιότητας φυσικά κουμπιά και ρυθμιστικά μπορούν να προσφέρουν πιο άμεση, ασφαλή και ευχάριστη εμπειρία από μια ατελείωτη λίστα με μενού και αφής. Αυτή η επιστροφή στην ποιότητα αίσθησης είναι που θέλει να επαναφέρει η Audi χωρίς να γίνεται απλώς αντίδραση στη μόδα, αλλά με ένα ανθρωποκεντρικό σχέδιο.

Η πιο ριζική εφαρμογή της νέας προσέγγισης εκτιμάται πως θα γίνει αντιληπτή με τα μοντέλα που βασίζονται σε νέες πλατφόρμες, πιθανώς γύρω στο 2027 και πέρα.