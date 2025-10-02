Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ένα νέο, πιο στοχευμένο κεφάλαιο πρόκειται να ανοίξει για την Bentley Continental GT, καθώς η μάρκα ετοιμάζεται να παρουσιάσει μια νέα ναυαρχίδα υψηλών επιδόσεων που αναμένεται να φέρει το θρυλικό σήμα, Supersports. Αυτή η επερχόμενη, σκληροπυρηνική έκδοση του μοντέλου, εμφανίζεται με ένα ανασχεδιασμένο κιτ αμαξώματος, σε συνδυασμό με μια πιο σφιχτή ρύθμιση πλαισίου και μια σειρά από μέτρα εξοικονόμησης βάρους.

Το πιο σημαντικό είναι ότι η νέα Supersports αναμένεται να εγκαταλείψει την plug-in υβριδική ρύθμιση AWD της τρέχουσας Continental GT Speed ​​για έναν αναβαθμισμένο (χωρίς ίχνος εξηλεκτρισμού) twin-turbo V8 που στέλνει ισχύ αποκλειστικά στους πίσω τροχούς. Το νέο μοντέλο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε teaser φωτογραφία, αποκαλύπτοντας μερικά από τα μυστικά του και τον βρυχηθμό του κινητήρα της. Η επίσημη ανακοίνωση της Bentley ήταν λακωνική, αλλά αφήνει ελάχιστα περιθώρια αμφιβολίας για τη νέα έκδοση:

“Η επιστροφή ενός εμβληματικού ονόματος στην Bentley είναι επίσημη, 100 χρόνια μετά την πρώτη της παρουσίαση. Αυτή θα είναι μια σπάνια Bentley – και μια Bentley που ανυπομονεί να αποδώσει. Ένα ακόμη εξαιρετικό αυτοκίνητο, σύντομα διαθέσιμο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω”. Σύμφωνα με τις teaer φωτογραφίες, σχεδιαστικά ξεχωρίζουν οι μεγάλες εισαγωγές αέρα, το προεξέχον splitter, οι μαύρες ζάντες αλουμινίου και φυσικά οι τετραπλές απολήξεις της εξάτμισης.

Ενώ τα επίσημα στοιχεία είναι ακόμη περιορισμένα, η νέα Continental Supersports αναμένεται να διαθέτει μια ενισχυμένη έκδοση του twin-turbo 4.0-λίτρων V8, με ισχύ που κυμαίνεται γύρω στους 650 ίππους. Στα χαρτιά, αυτό το νούμερο είναι πιο μικρό από την ιπποδύναμη 782 ίππων της τρέχουσας GT Speed, από την plug-in υβριδική της διάταξη. Ωστόσο, η ισχύς είναι μόνο η μία πλευρά της εξίσωσης. Το νέο μοντέλο αναμένεται να μειώσει σημαντικά το βάρος σε σύγκριση με την υπόλοιπη γκάμα Continental GT, με αναφορές να υποδηλώνουν ένα συνολικό βάρος περίπου 2.000 κιλών. Σε συνδυασμό με την κίνηση στους πίσω τροχούς και ένα πλαίσιο ρυθμισμένο για ακρίβεια, αυτή η διάταξη υπόσχεται μια πολύ διαφορετική εμπειρία οδήγησης από την AWD GT Speed.

Ότι αξίζει… κοστίζει

Περισσότερες λεπτομέρειες θα αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες, αλλά το teaser ήδη υπονοεί ότι τα Supersports θα κατασκευαστούν σε περιορισμένο αριθμό. Αυτή η αποκλειστικότητα αναπόφευκτα θα ωθήσει την τιμή τους πάνω από την υπόλοιπη σειρά. Πιθανότατα κοντά στο μισό εκατομμύριο.