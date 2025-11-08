Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Bentley ήταν κάποτε απόλυτα σίγουρη για την γρήγορη επικράτηση της ηλεκτροκίνησης, και για αυτό είχε δεσμευτεί να γίνει 100% ηλεκτρική μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Πρόσφατα ωστόσο, καθώς η παγκόσμια ζήτηση για τα ηλεκτρικά οχήματα προχωράει πολύ αργά, η μάρκα έχει αλλάξει τα σχέδιά της, στοχεύοντας τώρα για το 2035 και ίσως και πιο μετά.

Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας (το οποίο δεν έχει βαπτιστεί ακόμα), θα έρθει το 2026 και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, θα έχει κάτω από 5μ. μήκος και θα έχει δυνατότητα φόρτισης 350kW. Δηλαδή, θα κερδίζει 160χλμ. αυτονομίας σε 7 λεπτά φόρτισης.

Ταυτόχρονα όμως, και νωρίτερα από τον ερχομό του πρώτου EV, η Bentley ετοιμάζεται να λανσάρει νέα μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξης, ο Διευθύνων Σύμβουλος Frank-Steffen Walliser επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία αναπτύσσει ένα νέο όχημα εσωτερικής καύσης.

«Θα θέλαμε να συνεχίσουμε να ικανοποιούμε τους πελάτες με πολλές επιλογές κινητήρων… και έτσι θα δούμε μια νέα Bentley με θερμικό κινητήρα, πριν από το τέλος του έτους».

Τα τρέχοντα μοντέλα, Continental GT, Flying Spur και Bentayga SUV, θα διατηρήσουν τους βενζινοκινητήρες τους παράλληλα με τις Plug-in επιλογές, για όσο θέλει το κοινό. Όπως εξήγησε ο Walliser: «Υπάρχει μια πτώση στη ζήτηση για πολυτελή ηλεκτρικά οχήματα και η ζήτηση των πελατών δεν είναι ακόμη αρκετά ισχυρή για να υποστηρίξει μια πλήρως ηλεκτρική στρατηγική».

Οι περισσότερες ακριβές μάρκες, δυσκολεύονται να πείσουν το πλούσιο κοινό τους για την ηλεκτροκίνηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και η Lamborghini η οποία δήλωσε πως δεν βιάζεται καθόλου να φτιάξει ηλεκτρικό μοντέλο μιας και δεν το ζητάει κανείς. Τον Δεκέμβριο, η Lamborghini ανακοίνωσε ότι θα καθυστερήσει το πρώτο της ηλεκτρικό αυτοκίνητο, βασισμένο στο concept Lanzador που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2023. Το αυτοκίνητο, που αρχικά είχε προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το 2028, αναβλήθηκε για το 2029 εν μέσω της μειωμένης ζήτησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τώρα, μαθαίνουμε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Stephan Winkelmann ότι το αυτοκίνητο μπορεί να μην είναι αμιγώς ηλεκτρικό τελικά μιας και δεν υπάρχει το κοινό να το στηρίξει.