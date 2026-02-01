Η Bentley ανέβασε τον πήχη της πολυτέλειας σε… ακραίες συνθήκες με την αποκάλυψη του Bentayga X Concept, ενός SUV-πρωτότυπου που φέρνει τον βρετανικό κατασκευαστή σε νέα, πιο «περιπετειώδη» εδάφη. Το μοντέλο έκανε την εμφάνισή του στο φημισμένο FAT Ice Race στην Αυστρία, εκεί όπου ο κόσμος της αυτοκίνησης και της περιπέτειας συναντά τον πάγο και τα extreme σενάρια οδήγησης.

Σε αντίθεση με την κλασική Bentayga, που είναι γνωστή για τον συνδυασμό υψηλής πολυτέλειας και δυναμικών επιδόσεων, το Bentayga X Concept έχει σχεδιαστεί για να διερευνήσει τις δυνατότητες ενός SUV που δεν φοβάται το ανώμαλο έδαφος. Ωστόσο, δεν μιλάμε απλώς για μια «off-road μάσκα» πάνω στο κλασικό SUV, αλλά για βαθιές και ουσιαστικές αλλαγές.

Πιο συγκεκριμένα, η βάση του X Concept είναι η Bentayga Speed. Δηλαδή η πιο δυναμική V8 έκδοση της οικογένειας, με 4 λιτρο και διπλά υπετροφοδοτούμενο σύνολο απόδοσης 650 ίππων, που στέλνει ισχύ σε όλους τους τροχούς μέσω ενός οκτατάχυτου αυτοματοποιημένου κιβωτίου.

Από εκεί και πέρα, οι επεμβάσεις είναι εντυπωσιακές:

Αυξημένο ύψος κατά 55χλστ. για καλύτερα ταξίδια εκτός δρόμου και μεγαλύτερη διαδρομή ανάρτησης.

Ευρύτερο μετατρόχιο κατά 120χλστ., προσφέροντας αυξημένη σταθερότητα.

Ειδικές off-road 22άρες ζάντες και ελαστικά, που δείχνουν ξεκάθαρα ότι η Bentayga X ανυπομονεί να λερωθεί.

Επεκταμένα φτερά κατά 40χλστ. ώστε να χωρέσουν οι μεγαλύτεροι τροχοί και το αυξημένο μετατρόχιο.

Βάθος διάβασης νερού πάνω από 550χλστ. και ύψος από το έδαφος κοντά στα 310χλστ., αριθμοί που φέρνουν τη Bentley σε νέο επίπεδο (κυριολεκτικά και μεταφορικά)

Δεν λείπουν και τα στοιχεία που κάνουν ξεκάθαρο πως το X Concept είναι σχεδιασμένο για απρόβλεπτες περιπέτειες, όπως η σχάρα οροφής με χώρο αποσκευών και οι τέσσερις προβολείς για νυχτερινές εξερευνήσεις, καθώς και έν ηλεκτρικός go-kart που αποδεικνύει τη μεταφορική του ικανότητα.

Η συνολική του στιβαρότητα ενισχύεται από την αερνάρτηση και το Bentley Dynamic Ride. Το συγκεκριμένο είναι ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο ενεργό σύστημα αντιστρεπτικών ράβδων 48V, το οποίο προσαρμόζει άμεσα την αντίσταση της ανάρτησης ώστε να περιορίζει τις κλίσεις του αμαξώματος στις στροφές, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και οδική συμπεριφορά που προσεγγίζει αυτήν ενός σπορ αυτοκινήτου

Στην παραγωγή… μόνο μετά από θετικό feedback

Παρότι το Bentayga X Concept είναι αυτή τη στιγμή ένα πρωτότυπο, η ίδια η Bentley τονίζει ότι έχει δημιουργηθεί για να «ερευνήσει και να συγκεντρώσει feedback» για μια ενδεχόμενη μελλοντική έκδοση παραγωγής με αυξημένες off-road δυνατότητες. Αν η ανταπόκριση του κοινού είναι θετική, δεν αποκλείεται να δούμε σύντομα κάτι αντίστοιχο στην αγορά.

Με το Bentayga X Concept, η Bentley διευρύνει την εικόνα της πολυτελούς SUV κατηγορίας, δείχνοντας ότι ακόμα και ένα brand συνώνυμο της ασφάλτου και της άνεσης, μπορεί να πάρει τον… χωμάτινο παράδρομο.