Τα περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που προσπαθούν να προσφέρουν μια πιο «σπορ» εμπειρία καταφεύγουν σε τεχνητούς ήχους που θυμίζουν κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η Bentley, όμως, αποφάσισε να ακολουθήσει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο για το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της, το Torcal.

Αντί να αναπαράγει ψηφιακά τον ήχο ενός V8 ή ενός W12, η βρετανική εταιρεία δημιούργησε ένα πρωτότυπο ηχητικό περιβάλλον με την ονομασία Bentley Dynamic Symphony, το οποίο έχει ηχογραφηθεί από πραγματικούς μουσικούς χρησιμοποιώντας τύμπανα, βιόλα και μπάσο. Στόχος δεν ήταν να αντιγράψει έναν κινητήρα, αλλά να προκαλεί στον οδηγό τα ίδια συναισθήματα που δημιουργούσε η επιτάχυνση ενός κλασικού Bentley.

Δεν αντέγραψαν τον ήχο, αλλά τον… ρυθμό

Οι μηχανικοί της Bentley ξεκίνησαν αναλύοντας τον ήχο των ιστορικών κινητήρων της εταιρείας, από τους υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες της δεκαετίας του 1930 μέχρι τους σύγχρονους V8 και τον εμβληματικό W12.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας διαπίστωσαν ότι το στοιχείο που κάνει έναν κινητήρα συναρπαστικό δεν είναι μόνο ο ήχος του, αλλά κυρίως ο ρυθμός και οι μικρές ατέλειες που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία του. Αυτές οι μεταβολές κρίθηκαν πιο κοντά στον τρόπο που παίζει ένας μουσικός ένα τύμπανο παρά σε έναν απόλυτα «καθαρό» συνθετικό ήχο.

Μία ηλεκτρική Bentley που θα… παίζει μουσική

Με βάση αυτή τη φιλοσοφία, η Bentley συνεργάστηκε με επαγγελματίες μουσικούς για να δημιουργήσει ένα ηχητικό «θέμα» που εξελίσσεται ανάλογα με το πόσο έντονα επιταχύνει ο οδηγός.

Το αποτέλεσμα δεν προσπαθεί να ξεγελάσει τον οδηγό κάνοντάς τον να πιστέψει ότι κάτω από το καπό υπάρχει ένας V8. Αντίθετα, πρόκειται για μια πρωτότυπη σύνθεση που χρησιμοποιεί κυρίως κρουστά, ενώ πλαισιώνεται από ήχους βιόλας και μπάσου, δημιουργώντας μια εμπειρία που η Bentley παρομοιάζει με μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα.

Η πρώτη ηλεκτρική Bentley

Η Torcal θα αποτελέσει το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής στην ιστορία της Bentley και θα αποκαλυφθεί επίσημα στις 23 Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο. Θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για τη βρετανική μάρκα, η οποία επιδιώκει να διατηρήσει τον πολυτελή και σπορ χαρακτήρα της ακόμη και στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Παρότι τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, η Bentley θεωρεί ότι ο ήχος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας οδήγησης. Για τον λόγο αυτό επέλεξε να μην ακολουθήσει την εύκολη λύση της ψηφιακής απομίμησης ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης, αλλά να δημιουργήσει μια εντελώς νέα ηχητική ταυτότητα που θα συνοδεύει το πρώτο ηλεκτρικό της μοντέλο.