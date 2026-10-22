Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία θέλει να μειώσει κατά περίπου 8.000 τις θέσεις εργασίας έως το τέλος του 2027, με ορισμένους εργαζομένους να φέρονται να λαμβάνουν προτάσεις αποζημίωσης που ξεπερνούν τις 650.000 ευρώ. Το πρόγραμμα προσέλκυσε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, ώστε το σύστημα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρουσίασε προβλήματα, ενώ έκλεισε πρόωρα.

Ποιος θα έλεγε όχι σε μια αποζημίωση που μπορεί να ξεπεράσει τις 650.000 ευρώ για να αποχωρήσει από τη δουλειά του; Η BMW φέρεται να προσφέρει τέτοια ποσά σε ορισμένους εργαζομένους της, στο πλαίσιο ενός εκτεταμένου προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης, καθώς επιχειρεί να περιορίσει το κόστος λειτουργίας της και να ενισχύσει την κερδοφορία της.

Το ποσό των 650.000 ευρώ δεν αφορά όλους τους εργαζομένους ούτε αποτελεί ενιαία αποζημίωση για όποιον αποφασίσει να φύγει. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της γερμανικής οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt, η οποία επικαλείται στοιχεία από το πρόγραμμα και συμβατικά έγγραφα που έχει στη διάθεσή της, το ύψος της αποζημίωσης διαφέρει ανάλογα με τον μισθό, την ηλικία και τα χρόνια υπηρεσίας κάθε εργαζομένου.

Η εταιρεία θέλει να μειώσει το προσωπικό της και να εξοικονομεί περίπου 1 δισ. ευρώ ετησίως από το 2028. Και το ενδιαφέρον είναι ότι η αποχώρηση νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα μπορεί να συνοδεύεται από ένα επιπλέον οικονομικό κίνητρο, το οποίο η ίδια η γερμανική εφημερίδα περιγράφει ως «Turbo Bonus».

Το «Turbo Bonus» για όσους φύγουν νωρίτερα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το πρόγραμμα προβλέπει δύο βασικές ημερομηνίες αποχώρησης. Οι εργαζόμενοι που επιλέγουν να φύγουν έως τις 31 Μαρτίου 2027 θα μπορούσαν να λάβουν επιπλέον μπόνους, το οποίο δεν έχει δημοσιοποιηθεί ως συγκεκριμένο ποσό. Όσοι επέλεγαν ως ημερομηνία αποχώρησης την 31η Οκτωβρίου 2027 δεν θα δικαιούνταν το συγκεκριμένο πρόσθετο κίνητρο.

Η αποζημίωση δεν χρειάζεται, μάλιστα, να καταβληθεί υποχρεωτικά με έναν μόνο τρόπο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες για τους όρους του προγράμματος, προβλέπονται επιλογές όπως εφάπαξ καταβολή, πληρωμή σε δόσεις, μεταφορά μέρους του ποσού σε λογαριασμό συνταξιοδοτικής αποταμίευσης ή συνδυασμός διαφορετικών τρόπων πληρωμής. Με αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι μπορούν να προσαρμόσουν τη διευθέτηση της αποζημίωσής τους στις προσωπικές και οικονομικές τους ανάγκες, ανάλογα με τους όρους που θα συμφωνηθούν.

Το ενδιαφέρον ήταν τόσο μεγάλο που «κόλλησε» το σύστημα

Η ζήτηση για το πρόγραμμα φαίνεται πως ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες. Στις αρχές Οκτωβρίου, η BMW έστειλε σε δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους σύνδεσμο προς εσωτερική ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας μπορούσαν να δουν την προσωπική πρόταση αποζημίωσης που τους αντιστοιχούσε.

Η μαζική είσοδος των εργαζομένων προκάλεσε προσωρινά προβλήματα στο σύστημα, σύμφωνα με τα γερμανικά δημοσιεύματα. Το περιστατικό ανέδειξε το μέγεθος του ενδιαφέροντος για ένα πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα αποχώρησης με σημαντικό οικονομικό αντάλλαγμα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι δήλωσαν ενδιαφέρον θα αποχωρήσουν τελικά από την εταιρεία. Η διαδικασία βασίζεται στην αρχή της διπλής συναίνεσης καθώς δεν αρκεί να θέλει ο εργαζόμενος να φύγει, αλλά πρέπει να συμφωνήσει και η BMW με τους όρους της αποχώρησης.

Η αναδιάρθρωση δεν αφορά οριζόντια όλες τις θέσεις εργασίας. Όπως είχε αναφέρει το Reuters τον Ιούλιο, το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης στη Γερμανία επικεντρώνεται κυρίως στις διοικητικές και αναπτυξιακές λειτουργίες, ενώ οι εργαζόμενοι στην παραγωγή εξαιρούνται από το συγκεκριμένο σχέδιο. Η συνολική μείωση του προσωπικού εκτιμάται σε περίπου 8.000 θέσεις έως το τέλος του 2027, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρεία σκοπεύει να πετύχει τον στόχο μέσω του προγράμματος αποχώρησης και της φυσιολογικής μείωσης του προσωπικού, μεταξύ άλλων μέσω συνταξιοδοτήσεων και μη αντικατάστασης ορισμένων εργαζομένων.