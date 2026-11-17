Υπάρχουν ορισμένες τεχνολογίες που όταν πρωτοεμφανίζονται αντιμετωπίζονται με δυσπιστία, μέχρι να αποδειχθεί ότι τελικά έχουν κάτι ουσιαστικό να προσφέρουν. Κάτι τέτοιο φαίνεται πως συνέβη και με τις εικονικές αλλαγές ταχυτήτων στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η Hyundai ήταν από τις πρώτες εταιρείες που τόλμησαν να παρουσιάσουν μια τέτοια λύση σε μοντέλο υψηλών επιδόσεων, το Ioniq 5 N, προκαλώντας αρκετές συζητήσεις στον κόσμο της αυτοκίνησης.

Ανάμεσα σε όσους αρχικά δεν ενθουσιάστηκαν με την ιδέα ήταν και η BMW. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο Christian Heiss, ανώτερος μηχανικός εξέλιξης της οδικής συμπεριφοράς της γερμανικής εταιρείας, η πρώτη αντίδραση στο Μόναχο ήταν ότι επρόκειτο για ένα «αστείο κόλπο». Σήμερα, ωστόσο, η ίδια η BMW ετοιμάζει τη δική της εκδοχή της τεχνολογίας, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στην ηλεκτρική i3 M60 xDrive.

Μιλώντας στο αυστραλιανό μέσο Carsales, στο πλαίσιο της διεθνούς παρουσίασης της νέας Σειράς 3 και της ηλεκτρικής i3, ο Heiss περιέγραψε πώς άλλαξε η άποψη της BMW για την προσομοίωση αλλαγών ταχυτήτων. «Το είχαμε δει και παλαιότερα, για παράδειγμα στη Hyundai. Στην BMW σκεφτόμασταν ότι ήταν ένα αστείο κόλπο. Βρισκόμαστε στην εποχή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Γιατί να αντιγράφουμε πράγματα από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η άποψη αυτή, όμως, δεν ήταν κοινή σε όλα τα τμήματα της εταιρείας. Οι μηχανικοί που ασχολούνται με την οδική συμπεριφορά υποστήριξαν ότι τα paddles και η προσομοίωση αλλαγών μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικά οφέλη στον τρόπο με τον οποίο ο οδηγός αντιλαμβάνεται και ελέγχει το αυτοκίνητο.

«Από την πλευρά της δυναμικής συμπεριφοράς, επισημάναμε ότι υπάρχουν ορισμένα πλεονεκτήματα από τη χρήση τέτοιων paddles, όσον αφορά την οδηγική συμπεριφορά και την πληροφόρηση που λαμβάνει ο οδηγός από το αυτοκίνητο. Πρόκειται για βελτίωση σε ορισμένες συνθήκες οδήγησης, ιδιαίτερα στην πίστα», εξήγησε ο ίδιος.

Στο πλαίσιο της εξέλιξης, στελέχη της BMW οδήγησαν το Hyundai Ioniq 5 N και άλλα ηλεκτρικά μοντέλα υψηλών επιδόσεων, αξιολογώντας τόσο τα συστήματα προσομοίωσης αλλαγών όσο και τους τεχνητούς ήχους. Η εμπειρία αυτή φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση να προχωρήσουν στη δική τους λύση.

Η BMW τα ονομάζει «Stages» και όχι σχέσεις κιβωτίου

Η νέα λειτουργία της BMW θα ονομάζεται «Stages» και θα ενεργοποιείται μέσω των paddles που βρίσκονται πίσω από το τιμόνι. Ο οδηγός θα μπορεί να επιλέγει εικονικά στάδια λειτουργίας, αποκτώντας την αίσθηση των αλλαγών που συναντά σε ένα συμβατικό αυτοκίνητο με κιβώτιο ταχυτήτων. Η εταιρεία, πάντως, αποφεύγει να χαρακτηρίσει το σύστημα εικονικό κιβώτιο. Όπως εξήγησε ο Heiss, η προσέγγιση που ακολουθήθηκε είναι διαφορετική από μια απλή αντιγραφή της λειτουργίας ενός συμβατικού συστήματος μετάδοσης.

«Καταλήξαμε σε κάτι που πλησιάζει την προσομοίωση ενός κιβωτίου ταχυτήτων, αλλά δεν το αποκαλούμε έτσι. Έχει σχεδιαστεί με μια κάπως διαφορετική προσέγγιση, όμως όλοι όσοι περιμένουν μια προσομοίωση αλλαγών ταχυτήτων θα μείνουν ικανοποιημένοι», ανέφερε. Μέχρι στιγμής, η BMW δεν έχει αποκαλύψει πόσα διαφορετικά Stages θα διαθέτει το σύστημα. Έχει, ωστόσο, επιβεβαιώσει ότι η i3 M60 θα συνοδεύεται και από ειδικά εξελιγμένο τεχνητό ηχητικό περιβάλλον, ώστε η εμπειρία να είναι πιο ολοκληρωμένη.

Γιατί να χρειάζεται αλλαγές ταχυτήτων ένα ηλεκτρικό;

Η απουσία αλλαγών σημαίνει ότι ο οδηγός χάνει ένα κομμάτι της πληροφόρησης που προσφέρει ένα παραδοσιακό σύστημα μετάδοσης. Σε ένα αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων, ειδικά στην πίστα, η αίσθηση της σχέσης που έχει επιλεγεί και ο τρόπος με τον οποίο μεταβάλλονται οι στροφές μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη εκτίμηση της ταχύτητας και στη διαχείριση της εισόδου σε μια στροφή.

Ποια BMW θα αποκτήσουν τη νέα λειτουργία;

Η πρώτη εφαρμογή της τεχνολογίας θα γίνει στην BMW i3 M60 xDrive, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί στην αγορά το 2027. Η συγκεκριμένη έκδοση θα αποτελεί την κορυφαία M Performance πρόταση της ηλεκτρικής Σειράς 3 και θα διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες και τετρακίνηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η λειτουργία δεν θα προσφέρεται σε όλες τις εκδόσεις της ηλεκτρικής i3. Σύμφωνα με τον Heiss, θα περιορίζεται στα μοντέλα M Performance, αρχής γενομένης από την M60. Οι απλούστερες εκδόσεις i3 40 και i3 50 δεν διαθέτουν το απαραίτητο υλικό, δηλαδή τα paddles και τις σχετικές συνδέσεις, επομένως η δυνατότητα δεν θα μπορεί να προστεθεί αργότερα μέσω μιας απλής ενημέρωσης λογισμικού.

Και κάπως έτσι, αυτό που κάποτε χαρακτηρίστηκε στο Μόναχο ως «αστείο κόλπο» ετοιμάζεται να γίνει μέρος της νέας γενιάς ηλεκτρικών μοντέλων BMW M.