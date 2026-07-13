Το κλατάρισμα ενός ελαστικού, είναι ένας από τους μεγαλύτερους «πονοκεφάλους» για κάθε οδηγό. Η Bridgestone πιστεύει ότι βρήκε τη λύση, παρουσιάζοντας τα AirFree, τα πρώτα ελαστικά της που λειτουργούν χωρίς καθόλου αέρα και δεν κινδυνεύουν από τρυπήματα ή απώλεια πίεσης. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η τεχνολογία πέρασε πλέον από το στάδιο του πρωτοτύπου στην πραγματική χρήση. Έπειτα από σχεδόν 18 χρόνια εξέλιξης, τα AirFree χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά σε στόλο αυτόνομων ηλεκτρικών οχημάτων στην πόλη Higashiomi της Ιαπωνίας, τα οποία μεταφέρουν κυρίως ηλικιωμένους κατοίκους σε μικρές διαδρομές.

Η φιλοσοφία τους είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη ενός συμβατικού ελαστικού. Αντί για πεπιεσμένο αέρα, το βάρος του οχήματος στηρίζεται σε εύκαμπτες ακτίνες από θερμοπλαστική ρητίνη, οι οποίες καλύπτονται εξωτερικά από το πέλμα. Έτσι, ακόμη και αν το ελαστικό υποστεί ζημιά από κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, δεν υπάρχει αέρας για να χαθεί και συνεπώς δεν μπορεί να ξεφουσκώσει. Παράλληλα, τα περισσότερα υλικά του μπορούν να ανακυκλωθούν, ενώ το πέλμα αντικαθίσταται όταν φθαρεί.

Το μεγάλο μειονέκτημα

Παρά την τεχνολογική πρόοδο, υπάρχει ένας σημαντικός περιορισμός που δεν επιτρέπει ακόμη την τοποθέτηση των AirFree σε επιβατικά αυτοκίνητα. Τα οχήματα που χρησιμοποιούν σήμερα τα συγκεκριμένα ελαστικά κινούνται με μέγιστη ταχύτητα μόλις 20 χλμ./ώρα. Πρόκειται για μικρά αυτόνομα ηλεκτρικά οχήματα που θυμίζουν επιμηκυμένα golf cart και εκτελούν διαδρομές χαμηλής ταχύτητας σε ελεγχόμενο περιβάλλον.

Η Bridgestone παραδέχεται ότι η τεχνολογία δεν είναι ακόμη έτοιμη για συμβατικά αυτοκίνητα, καθώς πρέπει να αντιμετωπιστούν ζητήματα όπως η αντοχή σε υψηλές ταχύτητες, το αυξημένο κόστος παραγωγής, το βάρος και η συνολική απόδοση. Για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει ακόμη χρονοδιάγραμμα για την ευρεία διάθεσή τους σε μοντέλα παραγωγής.

Το μέλλον χωρίς… αέρα

Παρότι τα AirFree βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο εμπορικής αξιοποίησης, η Bridgestone θεωρεί ότι η τεχνολογία μπορεί να βρει εφαρμογή σε πολλούς τομείς, από οχήματα αστικής μετακίνησης μέχρι ειδικά οχήματα και μελλοντικές λύσεις κινητικότητας. Για τους οδηγούς των επιβατικών αυτοκινήτων, πάντως, θα χρειαστεί ακόμη υπομονή. Το όνειρο ενός ελαστικού που δεν θα χρειάζεται ποτέ αέρα και δεν θα παθαίνει κλατάρισμα βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ, αλλά όχι ακόμη αρκετά κοντά ώστε να το δούμε στα αυτοκίνητα της καθημερινότητας.