Πόσο χρόνο χρειάζεται ένας κατασκευαστής για να σχεδιάσει και να εξελίξει μία χειρολαβή πόρτας; Αν μιλάμε για ένα συνηθισμένο αυτοκίνητο, μάλλον κανείς δεν θα περίμενε ότι η απάντηση θα μπορούσε να είναι 300 ώρες. Στη Bugatti, όμως, τα πράγματα λειτουργούν λίγο διαφορετικά.

Οι μηχανικοί της γαλλικής εταιρείας φέρεται να χρειάστηκαν περίπου 300 ώρες για να τελειοποιήσουν μία χειρολαβή πόρτας. Και όταν λέμε «τελειοποιήσουν», δεν εννοούμε απλώς να βρουν ένα όμορφο σχέδιο και να το τοποθετήσουν στην πόρτα. Στην περίπτωση της Bugatti, ακόμη και αυτή η φαινομενικά ασήμαντη λεπτομέρεια αντιμετωπίζεται σαν ένα μικρό τεχνολογικό έργο.

Δεν είναι απλώς μία χειρολαβή

Στις Bugatti Chiron και Bolide, η χειρολαβή έχει έναν ρόλο που ξεπερνά την εμφάνιση και την εργονομία. Η καμπύλη και η μορφή της έχουν σχεδιαστεί ώστε να συμβάλλουν στη διαχείριση της ροής του αέρα γύρω από το αμάξωμα και στον περιορισμό των αεροδυναμικών απωλειών. Και αυτό είναι απολύτως λογικό όταν μιλάμε για hypercars που έχουν σχεδιαστεί για να κινούνται με ακραίες ταχύτητες.

Έτσι, ένα εξάρτημα που ο οδηγός χρησιμοποιεί για λίγα δευτερόλεπτα πριν μπει στο αυτοκίνητο πρέπει ταυτόχρονα να είναι όμορφο, λειτουργικό, αεροδυναμικά αποδοτικό και απόλυτα ενσωματωμένο στο αυτοκίνητο.

Οι μηχανικοί μετρούν μέχρι και το πώς την πιάνει το χέρι

Οι μηχανικοί μελέτησαν τη θέση του χεριού, τη γωνία προσέγγισης και την πίεση που ασκείται κατά το τράβηγμα της χειρολαβής, ώστε η κίνηση να είναι όσο το δυνατόν πιο φυσική. Ακόμη και η απαιτούμενη δύναμη για το άνοιγμα ρυθμίστηκε με μεγάλη ακρίβεια.

Ακόμη και το «κλικ» είναι μέρος της εμπειρίας

Όταν τραβάτε μία χειρολαβή πόρτας, ακούγεται συνήθως ένας μικρός μηχανικός ήχος. Στη Bugatti ούτε αυτός θεωρήθηκε ασήμαντος. Το χαρακτηριστικό «κλικ» κατά το άνοιγμα της πόρτας ρυθμίστηκε ώστε να δίνει την κατάλληλη αίσθηση και ηχητική απόκριση. Γιατί όταν κάποιος έχει πληρώσει εκατομμύρια για ένα hypercar, η εμπειρία δεν ξεκινά όταν πατήσει το κουμπί εκκίνησης. Ξεκινά όταν ανοίγει την πόρτα.

Αλουμίνιο, τιτάνιο ή carbon

Και φυσικά, μία Bugatti δεν θα μπορούσε να έχει μία τυχαία πλαστική χειρολαβή.Ανάλογα με το μοντέλο, χρησιμοποιούνται υλικά όπως σφυρήλατο αλουμίνιο, τιτάνιο ή ανθρακονήματα. Η επιλογή δεν γίνεται αποκλειστικά για λόγους αντοχής ή βάρους. Η Bugatti δίνει ιδιαίτερη σημασία και στην αίσθηση που αφήνει το υλικό στο χέρι, τόσο σε υψηλές θερμοκρασίες όσο και σε πολύ κρύες συνθήκες.

Έτσι, το εξάρτημα που για τον περισσότερο κόσμο είναι απλώς «η χειρολαβή» γίνεται ακόμη ένα κομμάτι της συνολικής εμπειρίας ενός hypercar. Μάλιστα στο εσωτερικό της βρίσκονται ηλεκτρονικά εξαρτήματα, μεταξύ των οποίων αισθητήρες RFID, μηχανισμοί soft-close και άλλα στοιχεία που πρέπει να λειτουργούν αξιόπιστα σε ένα τεράστιο εύρος θερμοκρασιών. Και όλα αυτά βρίσκονται σε ένα εξάρτημα που ο περισσότερος οδηγός θα χρησιμοποιήσει για λίγα μόλις δευτερόλεπτα κάθε φορά που μπαίνει στο αυτοκίνητο.

300 ώρες για μία χειρολαβή, ενώ άλλοι φτιάχνουν χιλιάδες αυτοκίνητα

Το νούμερο των 300 ωρών γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό όταν το συγκρίνουμε με τη λογική της μαζικής παραγωγής. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, ένας κατασκευαστής μαζικής παραγωγής μπορεί να έχει κατασκευάσει δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα.

Και αυτή ακριβώς είναι η διαφορά ανάμεσα στη μαζική παραγωγή και στη φιλοσοφία της Bugatti.