Ένα κεφάλαιο σχεδόν τριών δεκαετιών στην ιστορία της Bugatti έκλεισε και επίσημα. Η Porsche ολοκλήρωσε στις 9 Σεπτεμβρίου την πώληση των συμμετοχών της στη Bugatti Rimac και στη Rimac Group, αποχωρώντας οριστικά από τις δύο εταιρείες.

Η πώληση αυτή σηματοδοτεί το τέλος της άμεσης εμπλοκής του Volkswagen Group στη γαλλική μάρκα, την οποία είχε αποκτήσει το 1998. Η Porsche θα εισπράξει περίπου 1 δισ. ευρώ από τη συναλλαγή, ενώ 250 εκατ. ευρώ από αυτά θα κατευθυνθούν στην περαιτέρω χρηματοδότηση των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεών της. Η συμφωνία είχε ανακοινωθεί από τον Απρίλιο του 2026, όμως χρειαζόταν τις απαραίτητες εγκρίσεις των αρμόδιων αρχών. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Porsche αποτελεί πλέον παρελθόν από τη μετοχική σύνθεση της Bugatti Rimac και της Rimac Group.

Από τον Ferdinand Piëch στον Mate Rimac

Η ιστορία της σύγχρονης Bugatti ξεκινά ουσιαστικά το 1998, όταν η Volkswagen απέκτησε τα δικαιώματα της θρυλικής γαλλικής μάρκας. Πίσω από την κίνηση βρισκόταν ο τότε ισχυρός άνδρας του Volkswagen Group, Ferdinand Piëch, ο οποίος ήθελε να δημιουργήσει ένα αυτοκίνητο που θα ξεπερνούσε τα όρια της τεχνολογίας και θα μπορούσε να συνδυάζει ακραίες επιδόσεις με πολυτέλεια και καθημερινή χρηστικότητα. Το αποτέλεσμα ήταν το Bugatti Veyron, ένα από τα σημαντικότερα hypercars στην ιστορία της αυτοκίνησης. Το αυτοκίνητο με τον W16 των 1.000 ίππων έγινε σύμβολο της νέας εποχής της Bugatti και απέδειξε ότι η Volkswagen δεν είχε αγοράσει απλώς ένα ιστορικό όνομα.

Η Bugatti παρέμεινε για χρόνια μέσα στο οικοσύστημα του Volkswagen Group, μέχρι που το 2021 συνάντησε τη Rimac

Το 2021 δημιουργήθηκε η Bugatti Rimac, μια κοινοπραξία που έφερε κάτω από την ίδια εταιρική στέγη τη γαλλική Bugatti και την κροατική Rimac. Η μετοχική σύνθεση ήταν τότε ξεκάθαρη. Τοο 55% ανήκε στη Rimac Group και 45% στην Porsche. Η Bugatti μεταφέρθηκε στην κοινοπραξία από τη Volkswagen, μέσω της Porsche, ενώ οι δύο μάρκες παρέμειναν ανεξάρτητες ως κατασκευαστές.

Από την Chiron στην V16 Tourbillon

Η νέα εποχή της Bugatti έφερε την Mistral, αλλά και την πιο πρόσφατη Tourbillon, ένα hypercar που απέδειξε ότι η γαλλική μάρκα δεν ήταν διατεθειμένη να εγκαταλείψει τόσο εύκολα τον κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Παράλληλα, ο Mate Rimac αναλαμβάνει πλέον και τη θέση του προέδρου της Bugatti Automobiles, πέρα από τον ρόλο του CEO της Bugatti Rimac. Με απλά λόγια, ο άνθρωπος που ξεκίνησε τη Rimac από ένα μικρό εγχείρημα στην Κροατία βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της μεγαλύτερης αλλαγής ιδιοκτησίας στην πρόσφατη ιστορία της Bugatti.

Για την Porsche η κίνηση εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της να επικεντρωθεί περισσότερο στην κύρια δραστηριότητά της

Η γερμανική εταιρεία αναμένεται να χρησιμοποιήσει μέρος των κεφαλαίων για τις συνταξιοδοτικές της υποχρεώσεις, ενώ η πώληση βελτιώνει και τις προβλέψεις της για το περιθώριο καθαρών ταμειακών ροών από την αυτοκινητική δραστηριότητα για το 2026, το οποίο πλέον εκτιμάται στο 5,5%-7,5%, από προηγούμενη πρόβλεψη 3%-5%.