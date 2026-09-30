Υπάρχουν αυτοκίνητα που με τα χρόνια αποκτούν χαρακτήρα… συλλεκτικού έργου τέχνης. Η συγκεκριμένη Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse «Jean-Pierre Wimille» ανήκει σε αυτή την κατηγορία και μόλις έγραψε ιστορία ως η ακριβότερη Veyron στην ιστορία.

Σε δημοπρασία της RM Sotheby’s στη Ζυρίχη, η σπάνια Bugatti άλλαξε χέρια έναντι 4.505.000 ελβετικών φράγκων, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 5,4 εκατ. δολάρια. Το σημαντικότερο όμως δεν είναι μόνο το ποσό. Η συγκεκριμένη Veyron αποτελεί μία από μόλις τρεις που κατασκευάστηκαν, ενώ η τιμή πώλησής της αποτελεί νέο ρεκόρ για Bugatti Veyron σε δημόσια δημοπρασία.

Πάνω από το διπλάσιο της αρχικής εκτίμησης

Η RM Sotheby’s είχε υπολογίσει ότι η Veyron θα μπορούσε να πουληθεί μεταξύ 2,4 και 2,8 εκατ. ελβετικών φράγκων. Τελικά, το σφυρί έπεσε στα 4,505 εκατ. φράγκα, ξεπερνώντας σημαντικά την υψηλότερη εκτίμηση. Με τη συγκεκριμένη πώληση, η Veyron Wimille πήρε πλέον το στέμμα της ακριβότερης Veyron που έχει πουληθεί σε δημόσια δημοπρασία. Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε σε μία Veyron Grand Sport Sang Bleu, η οποία είχε ξεπεράσει τα 3 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία το 2024.

Μόλις 3.766χλμ. στο κοντέρ

Και αν υπάρχει ένας ακόμη λόγος που εξηγεί τη συλλεκτική της αξία, αυτός βρίσκεται στο κοντέρ. Η συγκεκριμένη Veyron είχε διανύσει μόλις 3.766 χιλιόμετρα. Παραδόθηκε καινούργια στο Ντουμπάι το 2014 και από τότε παρέμεινε ένα εξαιρετικά σπάνιο δείγμα μιας ήδη περιορισμένης παραγωγής.

Η έκδοση Jean-Pierre Wimille αποτελεί μέρος της ειδικής συλλογής Les Légendes de Bugatti, με την Bugatti να δημιουργεί τις συγκεκριμένες εκδόσεις για να τιμήσει σημαντικές προσωπικότητες και ιστορικές στιγμές της αγωνιστικής της κληρονομιάς. Στην περίπτωση της Wimille, το όνομα παραπέμπει στον θρυλικό Γάλλο οδηγό Jean-Pierre Wimille, ο οποίος κατέκτησε το 24 Hours of Le Mans το 1937 οδηγώντας την περίφημη Bugatti Type 57G Tank.

1.200 ίπποι από W16

Πίσω από τον οδηγό και τον συνοδηγό βρίσκεται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μηχανικά σύνολα της σύγχρονης αυτοκίνησης. Ένας W16 κινητήρας 8.0 λίτρων με τέσσερα turbo, ο οποίος στην έκδοση Grand Sport Vitesse αποδίδει 1.200 άλογα.

Η Veyron Grand Sport Vitesse ήταν η ανοιχτή εκδοχή υψηλών επιδόσεων της Veyron και συνδύαζε την ακραία ισχύ του W16 με τη δυνατότητα οδήγησης χωρίς οροφή. Η συγκεκριμένη έκδοση δεν είναι απλώς μία ακόμη Veyron. Είναι ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει εξαιρετικά περιορισμένη παραγωγή, αγωνιστική ιστορία και ένα από τα πιο εμβληματικά μηχανικά σύνολα που έχουν τοποθετηθεί ποτέ σε αυτοκίνητο δρόμου.

Η Veyron γίνεται πλέον συλλεκτικό «χρηματιστήριο»

Η Veyron, που στις αρχές της δεκαετίας του 2000 αποτέλεσε το απόλυτο σύμβολο της υπεροχής της Bugatti σε επιδόσεις, περνά πλέον σε μία διαφορετική φάση της ζωής της. Τα πιο σπάνια και ιστορικά σημαντικά δείγματα αρχίζουν να αντιμετωπίζονται ως συλλεκτικά αυτοκίνητα υψηλής αξίας.