Το Goodwood Festival of Speed δεν φιλοξενεί μόνο ευρωπαϊκά supercars. Φέτος, τα βλέμματα στράφηκαν και στη Denza, την premium μάρκα της BYD, η οποία αποκάλυψε τις νέες εκδόσεις Coupe και Racing του ηλεκτρικού Z. Με ισχύ έως 1.582 ίππους και επιδόσεις που αγγίζουν τα επίπεδα των hypercars, το μήνυμα προς τους Ευρωπαίους κατασκευαστές είναι ξεκάθαρο.

Η BYD έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι δεν αρκείται πλέον στον ρόλο ενός μεγάλου κατασκευαστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Μέσω της premium μάρκας Denza περνά πλέον στην επίθεση απέναντι σε ονόματα όπως η Porsche και η Ferrari, παρουσιάζοντας το νέο Denza Z, ένα αμιγώς ηλεκτρικό supercar με επιδόσεις που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζαν αδιανόητες.

Το μοντέλο θα διατεθεί σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις: Coupe, Convertible (Spider) και Racing, καλύπτοντας τόσο όσους αναζητούν ένα εντυπωσιακό grand tourer όσο και εκείνους που θέλουν ένα αυτοκίνητο με ξεκάθαρο προσανατολισμό στην πίστα.

Έως 1.582 ίπποι

Η κορυφαία έκδοση Racing χρησιμοποιεί τρεις ηλεκτροκινητήρες, έναν στον εμπρός άξονα ισχύος 670 ίππων και δύο στον πίσω άξονα από 456 ίππους ο καθένας. Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 1.600 ίππους, ξεπερνώντας ακόμη και το Xiaomi SU7 Ultra σε μέγιστη ισχύ. Η βασική έκδοση είναι σαφώς πιο «ήπια», διαθέτοντας έναν ηλεκτροκινητήρα 268 ίππων μπροστά και δύο των 215 ίππων πίσω, με συνολική ισχύ 482 ίππων.

Ταχύτητα που αγγίζει τα 350 χλμ./ώρα

Η Denza δεν έχει ακόμη ανακοινώσει όλους τους χρόνους επιτάχυνσης για κάθε έκδοση, ωστόσο γνωστοποίησε ότι οι Coupe και Convertible θα φτάνουν τα 300 χλμ./ώρα, ενώ η κορυφαία Racing ανεβάζει τον πήχη στα 350 χλμ./ώρα, επίπεδο που μέχρι πρόσφατα αποτελούσε προνόμιο ελάχιστων hypercars. Παράλληλα το 0-100χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 1.9 δευτ. στην κορυφαία έκδοση, ενώ στο μέλλον θα ακολουθήσει και ακόμα ισχυρότερη έκδοση με 2.000 ίππους που θα ολοκληρώνει το 0-100 σε 1.7 δευτ.

Επιθετική σχεδίαση και προηγμένη τεχνολογία

Η έκδοση Racing ξεχωρίζει από τον πιο επιθετικό εμπρός προφυλακτήρα, το μεγαλύτερο splitter, τον τεράστιο πίσω διαχύτη και τη σταθερή αεροτομή, στοιχεία που μαρτυρούν τον προσανατολισμό της στις υψηλές ταχύτητες και στην αεροδυναμική απόδοση. Παράλληλα, βασίζεται στη νέα πλατφόρμα της BYD με προηγμένες ηλεκτρονικά ελεγχόμενες αναρτήσεις και steer-by-wire σύστημα διεύθυνσης.

Μπαταρία 76 kWh και φόρτιση… σε λίγα λεπτά

Κοινό στοιχείο όλων των εκδόσεων είναι η μπαταρία Blade δεύτερης γενιάς χωρητικότητας 76 kWh. Χάρη στο νέο σύστημα υπερταχείας φόρτισης της BYD, η φόρτιση από 10% έως 70% μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 5 λεπτά, υπό ιδανικές συνθήκες και με χρήση του νέου δικτύου Flash Charging της εταιρείας.

Η Denza δεν κρύβει ότι το νέο Z δημιουργήθηκε με σαφή στόχο τις ευρωπαϊκές αγορές. Η πρώτη δημόσια εμφάνισή του εκτός Κίνας πραγματοποιείται στο Goodwood Festival of Speed, ενώ η εμπορική του πορεία στην Ευρώπη αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά μέσα στο 2026.