Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ο κινεζικός γίγαντας της αυτοκίνητο, BYD, μόλις άνοιξε ένα τεράστιο θεματικό πάρκο οδήγησης παντός εδάφους στο Zhengzhou, το οποίο είναι ουσιαστικά μία πίστα για κάθε λάτρη της αυτοκινητοβιομηχανίας. Πολλά από τα πιο εντυπωσιακά μοντέλα της μάρκας είναι διαθέσιμα για δοκιμή στο χώρο, συμπεριλαμβανομένου του πλήρως ηλεκτρικού Yangwang U9.

Ίσως το αποκορύφωμα της εγκατάστασης είναι μια πίστα αγώνων μήκους 1,7 χιλιομέτρου με εννέα στροφές και μια ευθεία μήκους 550 μ. αρκετά μεγάλη ώστε τα κορυφαία μοντέλα της BYD να φτάνουν έως και 220 χλμ./ώρα. Κοντά στην πίστα βρίσκεται ένας χώρος 15.300 τετραγωνικών μέτρων όπου οι οδηγοί μπορούν να ολοκληρώσουν δοκιμές σλάλομ και τα μοντέλα να παρουσιάσουν τις αυτοματοποιημένες λειτουργίες στάθμευσης.

Η BYD έχει επίσης κατασκευάσει μια μεγάλη περιοχή χαμηλής τριβής με 30.000 λεία τούβλα που καλύπτονται με νερό, με στόχο να αναπαράγει την οδήγηση σε χιόνι και πάγο. Έχει μάλιστα προχωρήσει και έχει κατασκευάσει μια τεράστια πισίνα μήκους 70 μέτρων. Η τελευταία δεν είναι για κολύμπι, αλλά έχει σχεδιαστεί για να αναδεικνύει την ικανότητα του YangWang U8 να επιπλέει και να κινείται αργά στο νερό χάρη στο προηγμένο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης.

Επιπλέον, υπάρχει το Sand Incline, ένας τεράστιος αμμόλοφος έχει πιστοποιηθεί από τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες ως ο ψηλότερος τεχνητό για δοκιμές αυτοκινήτων, κατασκευασμένος από 6.200 τόνους άμμου που μιμείται την άμμο που βρίσκεται στην έρημο Άλξα. Χρησιμεύει επίσης ως χώρος δοκιμών για το U8. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν επίσης ξεχωριστό χώρο εκτός δρόμου, καθώς και μεγάλο χώρο κατασκήνωσης και χαλάρωσης για τους επισκέπτες.