Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Επίσημα πλέον, υπάρχει νέο ρεκόρ τελικής ταχύτητας αυτοκινήτου παραγωγής, το οποίο έθεσε η μάρκα YangWang της BYD. Λίγο καιρό αφότου το YangWang U9 Track Edition κατέρριψε το ρεκόρ τελικής ταχύτητας ηλεκτρικού αυτοκινήτου, το αυτοκίνητο επέστρεψε στην πίστα και έφτασε τα 496,22χλμ./ώρα, γράφοντας ιστορία.

Το νούμερο αυτό επιτεύχθηκε στον αυτοκινητόδρομο υψηλής ταχύτητας ATP Papenburg στη Γερμανία με τον Marc Basseng πίσω από το τιμόνι. Είναι σημαντικό ότι σημειώθηκε μόνο προς μία κατεύθυνση, οπότε τεχνικά, η μέση αμφίδρομη ταχύτητα του SSC Tuatara (455,3χλμ./ώρα), διατηρεί τον τίτλο του, τουλάχιστον προς το παρόν.

Ωστόσο, φτάνοντας τα 496χλμ./ώρα, το μοντέλο U9 Xtreme της YangWang ξεπέρασε την Bugatti Chiron Super Sport 300+ που οδηγούσε ο Andy Wallace στα 490,48χλμ./ώρα το 2019, επίσης προς μία κατεύθυνση.



Η υψηλή ισχύς είναι ένας από τους βασικούς λόγους πίσω από την τεράστια τελική ταχύτητα του U9 Xtreme. Διαθέτει τέσσερις ηλεκτροκινητήρες που συνδυάζονται για να παράγουν 3.018 ίππους, περισσότερο από το διπλάσιο της απόδοσης των 1.306 ίππων του κανονικού U9. Είναι επίσης το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής που διαθέτει πλατφόρμα 1.200V και έχει σημαντικά πυκνότερες μπαταρίες από όλα τα άλλα μοντέλα BYD.

Μόνο 30 αντίτυπα του U9 Xtreme προορίζονται για τη γραμμή παραγωγής. Ενώ δεν έχει ανακοινωθεί τιμή, αμφιβάλλουμε αν η BYD θα έχει πρόβλημα να τα πουλήσει.

Φαίνεται πιθανό ότι το αυτοκίνητο θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 500 χλμ./ώρα, αλλά ο Basseng έπρεπε να αφήσει το γκάζι και να πατήσει φρένο καθώς το αυτοκίνητο άρχισε να παρεκκλίνει προς τα αριστερά.

Δεν είναι μόνο η τελική ταχύτητα του YangWang U9 Xtreme που είναι εντυπωσιακή. Η BYD επιβεβαίωσε επίσης ότι ολοκλήρωσε την πίστα Nurburgring Nordschleife σε 6:59.157, αρπάζοντας το ρεκόρ ηλεκτρικού αυτοκινήτου παραγωγής από το Xiaomi SU7 Ultra που ολοκλήρωσε την πίστα σε 7:04.957 νωρίτερα φέτος.