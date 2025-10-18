Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η BYD δεν είναι τυχαία ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας στον κόσμο, καθώς συνεχώς παρουσιάζει νέες τεχνολογίες και καινοτομίες. Αυτή τη φορά, παρουσιάζει το πρώτο Super Hybrid όχημα συμβατό με βιοκαύσιμα. Σχεδιασμένη για την αγορά της Βραζιλίας, η νέα καινοτομία κάνει τώρα το ντεμπούτο της στο SONG PRO COP30, την ειδική έκδοση που θα παραχωρηθεί για τις ανάγκες της επόμενης Διάσκεψης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή.

Το αυτοκίνητο ενσωματώνει τεχνολογία DM-i (Dual Mode Intelligent), παρόμοια με τα συστήματα που φέρουν δημοφιλή μοντέλα της ευρωπαϊκής αγοράς, όπως το SEAL U DM-i και το SEAL 6 DM-i. Προσφέρει κυρίως την οδηγική εμπειρία ενός EV, με τον κινητήρα εσωτερικής καύσης να λειτουργεί κατά κύριο λόγο ως γεννήτρια για τη μπαταρία, ακόμη και σε hybrid mode.

Στην περίπτωση του SONG PRO, μηχανικοί από την Κίνα και τη Βραζιλία συνεργάστηκαν για τη δημιουργία μιας έκδοσης του συστήματος Super Hybrid με κινητήρα 1,5 λίτρου, ικανό να λειτουργεί με οποιαδήποτε αναλογία βενζίνης και αιθανόλης, προσφέροντας παράλληλα ισχυρές επιδόσεις και υψηλή αποδοτικότητα.

Κατά τη διάρκεια της τελετής με την παρουσία του Προέδρου της Βραζιλίας, Luiz Inácio Lula da Silva, ένα SONG PRO COP30 βγήκε από τη γραμμή παραγωγής στο Camaçari, σηματοδοτώντας το 14.000.000ό όχημα νέας ενέργειας της BYD παγκοσμίως – ένα ορόσημο χωρίς προηγούμενο για την αυτοκινητοβιομηχανία. Τριάντα αντίτυπα αυτής της ειδικής έκδοσης θα διατεθούν για τις ανάγκες της COP30, της επικείμενης Διάσκεψης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή που θα πραγματοποιηθεί στη Βραζιλία.

Ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της BYD, Wang Chuanfu, δήλωσε: «Μετά από δύο χρόνια προσπάθειας 100 και πλέον Κινέζων και Βραζιλιάνων μηχανικών, σήμερα το 14.000.000ό όχημά μας βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής εξοπλισμένο με το πρώτο στον κόσμο plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης συμβατό με βιοκαύσιμα. Δεν πρόκειται απλά για μια τεχνολογική καινοτομία, αλλά για μια πράσινη και βιώσιμη λύση ειδικά σχεδιασμένη για τη Βραζιλία».

Στο πλαίσιο της πολιτικής της BYD για τοπική παραγωγή σε βασικές αγορές, το νέο εργοστάσιο στη Βραζιλία λειτουργεί από τον Ιούλιο, έχοντας ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ, μόλις 15 μηνών. Η αρχική του δυναμικότητα φτάνει τα 150.000 οχήματα ετησίως, και στην επόμενη φάση θα αυξηθεί σε 300.000 μονάδες, ενώ ήδη απασχολεί περισσότερους από 1.500 εργαζόμενους. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων στη Λατινική Αμερική και τη μεγαλύτερη μονάδα της BYD εκτός Ασίας. Όταν τεθεί πλήρως σε λειτουργία, θα κατασκευάζει τα κύρια μοντέλα της μάρκας.

Γιατί αιθανόλη και γιατί στη Βραζιλία;

«Η αιθανόλη αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στρατηγικά πλεονεκτήματα της Βραζιλίας στην ενεργειακή μετάβαση. Η ενσωμάτωσή της στην αρχιτεκτονική DM-i σηματοδοτεί ένα ιστορικό άλμα: αναγνωρίζουμε την αξία του εθνικού μίγματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουμε στους καταναλωτές ένα όχημα με υψηλότερη απόδοση, μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και πλήρως εναρμονισμένο με την ενεργειακή πραγματικότητα της χώρας. Πρόκειται για ένα καθοριστικό βήμα για την εδραίωση της Βραζιλίας ως παγκόσμιου ηγέτη στην αειφόρο κινητικότητα», δήλωσε ο Tyler Li, Πρόεδρος της BYD Βραζιλίας.