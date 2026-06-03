Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες κινήσεις στον τομέα των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης έρχεται από την BYD, η οποία ανακοίνωσε πως θα αναλαμβάνει την οικονομική ευθύνη για ατυχήματα που προκαλούνται από το σύστημα God’s Eye όταν αυτό λειτουργεί κανονικά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές χρήσης.

Η κινεζική εταιρεία γνωστοποίησε ότι οι οδηγοί που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο σύστημα υποβοήθησης θα μπορούν να διεκδικούν αποζημίωση απευθείας από την BYD, εφόσον διαπιστωθεί ότι το ατύχημα προκλήθηκε από δυσλειτουργία ή λανθασμένη λειτουργία του συστήματος.

Η απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική καθώς μεταφέρει ένα μέρος της ευθύνης από τον οδηγό στον κατασκευαστή, σε μια εποχή όπου οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν δισεκατομμύρια ευρώ στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών υποβοήθησης και ημιαυτόνομης οδήγησης.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η BYD, η κάλυψη αφορά ζημιές στο όχημα, υλικές ζημιές προς τρίτους αλλά και πιθανές σωματικές βλάβες που θα προκύψουν από ατύχημα το οποίο αποδεδειγμένα οφείλεται στο σύστημα God’s Eye. Μάλιστα, η εταιρεία αναφέρει πως οι ιδιοκτήτες δεν θα χρειάζεται να συνάψουν πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη για να επωφεληθούν από το πρόγραμμα.

Η κίνηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν συγκριθεί με όσα ισχύουν σήμερα στον κλάδο. Παρότι αρκετοί κατασκευαστές διαθέτουν εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, η ευθύνη παραμένει συνήθως στον οδηγό, ο οποίος οφείλει να παρακολουθεί συνεχώς τον δρόμο και να είναι έτοιμος να επέμβει ανά πάσα στιγμή.

Η BYD φαίνεται να ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση, επιδιώκοντας να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών απέναντι στις νέες τεχνολογίες. Παράλληλα, η απόφαση αυτή αποτελεί και μια έμπρακτη δήλωση εμπιστοσύνης της εταιρείας προς τις δυνατότητες του συστήματος God’s Eye. Η εταιρία μάλιστα αναφέρει ότι διαθέτει πλέον 3,15 εκατομμύρια οχήματα στους δρόμους με υποβοηθούμενη οδήγηση (το God’s Eye όπως το ονομάζει), παράγοντας έως και 200 ​​εκατομμύρια χιλιόμετρα δεδομένων οδήγησης την ημέρα

Προς το παρόν η συγκεκριμένη πολιτική εφαρμόζεται στην κινεζική αγορά, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν θα επεκταθεί μελλοντικά και σε άλλες χώρες. Ωστόσο, η ανακοίνωση της BYD αναμένεται να ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από την ευθύνη των κατασκευαστών στα οχήματα που εξοπλίζονται με ολοένα και πιο προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης.

Το βέβαιο είναι ότι η κινεζική εταιρεία έκανε ένα βήμα που μέχρι σήμερα κανένας μεγάλος κατασκευαστής δεν είχε τολμήσει να πραγματοποιήσει δημόσια “πετώντας” ευθέως το μπαλάκι στους αντιπάλους.