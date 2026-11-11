Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Το αμιγώς ηλεκτρικό, υπερπολυτελές Yangwang Altior της BYD έκανε το παγκόσμιο ντεμπούτο του στο Αμπού Ντάμπι, αποτελώντας την κορυφαία έκφραση ισχύος, τεχνολογίας και κινεζικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου:

Σχεδιασμός & Παράδοση: Με επιβλητικό μήκος 5,6 μέτρων και έμπνευση από το αρχαίο κινεζικό σκεύος “Ding”, συνδυάζει πόρτες coach-door και λεπτομέρειες υψηλής κοσμηματοποιίας. Στο εσωτερικό κυριαρχούν πολυτελή παραδοσιακά υλικά, όπως ο κίτρινος νεφρίτης Hetian και το χειροποίητο κέντημα Suzhou.

Άνεση (Ιδιωτικό Lounge): Η τετραθέσια καμπίνα διαθέτει καθίσματα «μηδενικής βαρύτητας» με λειτουργία μασάζ, ψυγεία και υπερσύγχρονο ηχοσύστημα Dynaudio 39 ηχείων.

Κορυφαία Τεχνολογία: Βασίζεται στην πλατφόρμα e⁴ με τέσσερις ανεξάρτητους ηλεκτροκινητήρες και το ενεργό σύστημα ανάρτησης DiSus. Προσφέρει δυνατότητα επιτόπιας περιστροφής (Tank-turn), ικανότητα πλευστότητας σε έκτακτη ανάγκη και προηγμένη υποβοήθηση οδήγησης.

Αυτονομία: Η μπαταρία Blade 2ης γενιάς εξασφαλίζει εμβέλεια άνω των 1.000 χλμ.

Το ALTIOR θα είναι διαθέσιμο σε εκδόσεις Executive και την περιορισμένης παραγωγής Bespoke (Shanhe Dingyun), παντρεύοντας την υπερπολυτέλεια με την καινοτομία.

Πρόκειται για ένα προσεγμένο αυτοκίνητο και όπως όλα δείχνουν η BYD θέλει να «χτυπήσει» τους πελάτες της Rolls-Royce και της Bentley

Για την τιμή; Δεν ξέρουμε αρχικά αν θα έρθει στην Ελλάδα αλλά καταλαβαίνουμε ότι απευθύνεται σε λίγους…