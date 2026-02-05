Η CATL, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο, παρουσίασε μια τεχνολογία που υπόσχεται να ωθήσει τα όρια των EV σε πρωτόγνωρα επίπεδα. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η νέα 5C μπαταρία μπορεί να διατηρήσει το 80% της χωρητικότητάς της μετά από 3.000 πλήρεις κύκλους φόρτισης/εκφόρτισης, που αντιστοιχούν σε περίπου 1,8 εκατομμύρια χιλιόμετρα οδήγησης (600χλμ./φόρτιση). Μάλιστα το νούμερο παραμένει το ίδιο ακόμα και όταν χρησιμοποιείται ταχεία φόρτιση ultra-fast 5C, προσφέροντας ουσιαστικά μια απόδοση που είναι σχεδόν έξι φορές καλύτερη από τον μέσο όρο της αγοράς.

Τι σημαίνει 5C μπαταρία;

Η ονομασία 5C αποτυπώνει τον ρυθμό φόρτισης/αποφόρτισης. Στη θεωρία λοιπόν, μια μπαταρία 5C μπορεί να φορτίσει πλήρως σε περίπου 12 λεπτά.

Ανεπηρέαστη από τις ταχυφορτίσεις

Ένα από τα μεγαλύτερα “στοιχήματα” στην τεχνολογία μπαταριών είναι να διατηρηθεί μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς να “τιμωρείται” από τη συχνή χρήση ταχείας φόρτισης. Συνήθως, όσο πιο γρήγορα φορτίζει μια μπαταρία, τόσο πιο γρήγορα φθείρεται, αλλά η 5C τεχνολογία δείχνει ότι αυτό μπορεί να αλλάξει. Ακόμη και σε ακραίες θερμοκρασίες (π.χ. 60°C), το νέο πακέτο μπαταριών διατηρεί περίπου 80% της χωρητικότητάς του μετά από 1.400 κύκλους, που αντιστοιχεί σε περίπου 840.000 χλμ.

Τι υπόσχονται οι “ανθεκτικές” μπαταρίες για EV

Η CATL παρουσίασε την 5C μπαταρία, η αυτονομία της οποίας μπορεί να ξεπεράσει (υπό ιδανικές συνθήκες) ακόμα και την ίδια τη ζωή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Αυτό ανοίγει νέα δεδομένα για τον συνολικό κύκλο ζωής των οχημάτων και «μπαταριών» και ίσως αλλάξει τις προσδοκίες όσον αφορά την εγγύηση και το κόστος χρήσης σε βάθος χρόνου.

Πρακτική εφαρμογή και επόμενα βήματα

Παρότι η CATL έχει δημοσιοποιήσει τις ιδιότητες της 5C μπαταρίας, δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημο χρονοδιάγραμμα παραγωγής ή ποια οχήματα θα την χρησιμοποιήσουν πρώτα, ούτε πότε θα φτάσει η τεχνολογία σε μαζική παραγωγή. Αναλυτές της αγοράς θεωρούν ότι πιθανώς θα δούμε πρώτες εφαρμογές σε βαριά, επαγγελματικά ή υψηλής χρήσης οχήματα (π.χ. ηλεκτρικά φορτηγά, ταξί) πριν επεκταθούν σε επιβατικά μοντέλα.

Πηγή: CarNewsChina