Την Chery την γνωρίζουμε στην Ελλάδα, καθώς, εδώ και μήνες, έχει γίνει μία από τις πρωταγωνίστριες εταιρείες στη χώρα μας. Μας πρωτοσυστήθηκε στις αρχές Ιουλίου, φέρνοντας τα εντυπωσιακά SUV, Tiggo 7 και Tiggo 8, ενώ το μικρότερο μέλος της οικογένειας είναι το νέο Tiggo 4 (Super Hybrid).

Η εταιρεία μπορεί να είναι “νέα” για την Ελλάδα και την Ευρώπη, όμως είναι ένα πραγματικό μεγαθήριο της αυτοκινητοβιομηχανίας, μιας και μόνο στην Κίνα, πούλησε το 2024 πάνω από 2.6 εκατ. οχήματα, ενώ να θυμίσουμε πως το Tiggo 4, ήταν και ανάμεσα στους φετινούς φιναλίστ του κορυφαίου ελληνικού θεσμού “Αυτοκίνητο της Χρονιάς”, αποδεικνύοντας την ποιότητα και την αξία του.

Η εταιρεία είναι έτοιμη για το επόμενο μεγάλο βήμα, καθώς ανακοίνωσε επίσημα μια στρατηγική πρωτοβουλία για να συμμετάσχει στον διάσημο διεθνή αγώνα αντοχής 24 Ώρες του Le Mans μέσα στην επόμενη πενταετία, σηματοδοτώντας μια πιθανή πρώτη εμφάνιση Κινέζου κατασκευαστή στους κορυφαίους αγώνες αντοχής του κόσμου.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πενταετούς προγράμματος συνεργασίας της Chery με την Automobile Club de l’Ouest (ACO), τον διοργανωτή του Le Mans και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Πρωταθλήματος Αντοχής (World Endurance Championship). Το πρόγραμμα ονομάζεται «Road to Le Mans» και περιλαμβάνει τρεις κύριες φάσεις: ανάπτυξη εγχώριας σειράς αγώνων αντοχής στην Κίνα, συμμετοχή στην Asian Le Mans Series και τελικά την είσοδο στο ίδιο το 24ωρο του Le Mans με εργοστασιακή ομάδα.

Σε αυτήν την προσπάθεια, η Chery θα χρησιμοποιήσει την premium υπο-μάρκα της, Exeed, η οποία σχεδιάζεται να εκπροσωπήσει την εταιρεία σε υψηλότερα επίπεδα ανταγωνισμού. Η Exeed είναι ήδη γνωστή για τα SUV και high-end μοντέλα της.

Το πλάνο έχει στόχο, όχι μόνο την εμπλοκή σε αγωνιστική δράση, αλλά και τη δημιουργία υποδομών στην Κίνα που να ανταποκρίνονται σε διεθνή πρότυπα: μεταξύ των σχεδίων περιλαμβάνεται η κατασκευή πίστα πιστοποιημένη για Le Mans στην Wuhu, όπου βρίσκονται τα κεντρικά της Chery.

Η είσοδος στον Le Mans θεωρείται από πολλούς ένας σημαντικός σταθμός στην εξέλιξη των τεχνολογικών δυνατοτήτων της εταιρείας καθώς και ένα μέσο ενίσχυσης της διεθνούς εικόνας της μάρκας, ειδικά σε μια εποχή που οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες αυξάνουν τη δυναμική τους σε διεθνές επίπεδο και εκτός των παραδοσιακών αγορών.

Παρά το γεγονός ότι η Chery κατέχει σημαντική θέση στην παραγωγή και εξαγωγή αυτοκινήτων, αυτό θα είναι ένα πρωτόγνωρο βήμα για την εταιρεία σε μια από τις πιο σκληρές μορφές πρωταθλημάτων στον μηχανοκίνητο αθλητισμό — ένας αγώνας όπου η αξιοπιστία, η αντοχή, και η τεχνολογική συνέπεια, δοκιμάζονται αφάνταστα για 24 συνεχόμενες ώρες.