Η Chery δίνει δυναμικό «παρών» στην Auto Athina 2026, παρουσιάζοντας στο ελληνικό κοινό ολόκληρη τη γκάμα των SUV της, μαζί με τεχνολογίες που δείχνουν πώς μπορεί να είναι το αυτοκίνητο του αύριο. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου, στο Metropolitan Expo, οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τα μοντέλα της μάρκας, αλλά και να επωφεληθούν από ειδικά προνόμια που ισχύουν στο πλαίσιο της έκθεσης.

Η Chery φέρνει στην έκθεση και δύο ρομπότ της AiMOGA. Το ανθρωποειδές «Mornine» θα υποδέχεται τους επισκέπτες και θα παρέχει πληροφορίες για τη μάρκα και τα μοντέλα της, ενώ δίπλα του θα βρίσκεται το τετράποδο «Argos», ένας ρομποτικός σκύλος που έχει σχεδιαστεί, μεταξύ άλλων, για περιπολίες ασφαλείας, επιτήρηση χώρων και μεταφορά μικρού φορτίου.

Τα προνόμια της Chery στην Auto Athina

Συγκεκριμένα, παρέχεται δωρεάν επέκταση της εργοστασιακής εγγύησης στα 12 χρόνια για όλα τα μοντέλα , ανεξάρτητα από το σύστημα κίνησης.

, ανεξάρτητα από το σύστημα κίνησης. Παράλληλα, όσοι επιλέξουν κάποιο από τα plug-in hybrid Tiggo 7, Tiggo 8 ή Tiggo 9 θα λάβουν δώρο το πρώτο service.

Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων και έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, το Tiggo 7 PHEV ξεκινά από 32.990 ευρώ, ενώ το Tiggo 9 PHEV προσφέρεται μέσω Chery Leasing με μηνιαίο μίσθωμα 399 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για 48 μήνες και 20.000 χλμ. ετησίως, με προκαταβολή από 10.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Η πλήρης οικογένεια Tiggo

Η γκάμα της Chery στην Ελλάδα ξεκινά από το Tiggo 4, ένα compact SUV με υβριδικό σύνολο 204 ίππων, πλούσιο εξοπλισμό και τιμή 22.990 ευρώ στην έκδοση Comfort. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, αποτελεί το δημοφιλέστερο κινεζικό μοντέλο στην ελληνική αγορά για το διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2026.

Το Tiggo 7 απευθύνεται σε όσους χρειάζονται περισσότερους χώρους, προσφέροντας πορτ-μπαγκάζ 484 λίτρων και επιλογή μεταξύ πλήρως υβριδικής και plug-in hybrid τεχνολογίας. Οι αποδόσεις ανέρχονται σε 224 και 279 ίππους αντίστοιχα, ενώ το PHEV προσφέρει συνδυαστική αυτονομία έως 1.200 km WLTP και ηλεκτρική αυτονομία 90 km.

Για μεγαλύτερες οικογενειακές ανάγκες, η Chery διαθέτει το 7θέσιο Tiggo 8, μήκους 4.725 mm, με χώρο αποσκευών 889 λίτρων όταν τα πέντε καθίσματα βρίσκονται σε κανονική θέση. Προσφέρεται τόσο με κινητήρα βενζίνης 1.6 λίτρων και 147 ίππους όσο και ως plug-in hybrid με 279 ίππους και συνολική αυτονομία έως 1.050 km WLTP.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται το Tiggo 9 PHEV, μήκους 4.810 mm, με κινητήρα βενζίνης 1.5 λίτρων και τρεις ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας συνολικά 428 ίππους. Η ναυαρχίδα της Chery διαθέτει μεταξύ άλλων 10 αερόσακους και αμάξωμα με 85% χάλυβα υψηλής αντοχής.

Με 12 χρόνια εγγύηση

Η Chery διαθέτει σήμερα 20 σημεία εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και αναφέρει διαθεσιμότητα ανταλλακτικών άνω του 95%. Τα νέα μοντέλα καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000χλμ. ενώ για την μπαταρία υψηλής τάσης η κάλυψη φτάνει τα 8 έτη ή 160.000χλμ. Παράλληλα, μέσω του Spanos Group, αποκλειστικού εισαγωγέα της Chery στην Ελλάδα, υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης κατά πέντε επιπλέον χρόνια, ανεβάζοντας τη συνολική διάρκεια στα 12 χρόνια.

Η Auto Athina 2026 αποτελεί έτσι την ευκαιρία για το ελληνικό κοινό να γνωρίσει από κοντά ολόκληρη την οικογένεια Tiggo, να δοκιμάσει τα υβριδικά μοντέλα της Chery και ταυτόχρονα να δει από κοντά μια διαφορετική πλευρά της τεχνολογίας, με τα ρομπότ της AiMOGA να κλέβουν αναμφίβολα την παράσταση.