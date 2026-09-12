Τι θα γινόταν αν η μπαταρία ενός plug-in υβριδικού αυτοκινήτου έμενε για 24 ώρες μέσα στη θάλασσα; Η Chery αποφάσισε να μην αφήσει την απάντηση στη θεωρία, αλλά να το δοκιμάσει στην πράξη.

Η κινεζική μάρκα φέρνει για πρώτη φορά στην Ευρώπη το Global Safety Challenge, ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα δοκιμών ασφάλειας και αντοχής, με πρωταγωνιστή το Tiggo 9 CSH. Η δοκιμασία θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2026 στην Κωνστάντζα της Ρουμανίας, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

24 ώρες μέσα στη θάλασσα

Η Chery θα βυθίσει την μπαταρία του Tiggo 9 CSH σε θαλασσινό νερό για 24 συνεχόμενες ώρες, προκειμένου να εξετάσει την αντοχή της μετά από παρατεταμένη έκθεση σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Με την ολοκλήρωση της δοκιμής, η μπαταρία δεν θα οδηγηθεί απλώς στο εργαστήριο για έναν θεωρητικό έλεγχο. Θα επανατοποθετηθεί στο ίδιο το αυτοκίνητο, ώστε οι τεχνικοί να πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους και να διαπιστώσουν αν το σύστημα εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μπροστά στους συμμετέχοντες, με τη Chery να επιδιώκει να παρουσιάσει στην πράξη τον τρόπο με τον οποίο αξιολογεί την αντοχή και την ασφάλεια της τεχνολογίας CSH.

Από την Ινδονησία μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα

Η δοκιμή στην Κωνστάντζα αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου προγράμματος δοκιμών της Chery, το οποίο έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε 44 χώρες, με την εταιρεία να υποβάλλει την υβριδική τεχνολογία CSH σε διαφορετικές γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες. Στο πλαίσιο του Global Safety Challenge έχουν πραγματοποιηθεί, μεταξύ άλλων, δοκιμές παρατεταμένης έκθεσης σε θαλασσινό νερό στην Ινδονησία, καταπόνησης του κάτω μέρους του αμαξώματος στο Μεξικό, υψηλών θερμοκρασιών στη Μέση Ανατολή και δοκιμές αντοχής σε διάτρηση στη Λατινική Αμερική.

Η φιλοσοφία πίσω από αυτές τις δοκιμές είναι να αξιολογείται η συμπεριφορά των οχημάτων και των συστημάτων τους σε πραγματικές και ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, πέρα από τα ελεγχόμενα περιβάλλοντα ενός εργαστηρίου.

Η ασφάλεια στο επίκεντρο

«Στη Chery, η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα τεχνικό πρότυπο. Είναι το θεμέλιο της εμπιστοσύνης», δήλωσε ο Aaron Zheng, Executive Deputy General Manager της Chery, υπογραμμίζοντας ότι οι δοκιμές και οι τεχνικές εξελίξεις έχουν ως τελικό στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των οικογενειών στα αυτοκίνητα της μάρκας.

Το ευρωπαϊκό Global Safety Challenge αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω του μοντέλου που βρίσκεται στο επίκεντρο. Το Tiggo 9 CSH αποτελεί τη ναυαρχίδα της Chery στην ελληνική αγορά και είναι ένα μεγάλο plug-in υβριδικό SUV, το οποίο συνδυάζει κινητήρα εσωτερικής καύσης με την τεχνολογία Chery Super Hybrid.

12 χρόνια εγγύηση στην Ελλάδα

Η Chery επιχειρεί να συνδέσει τις δοκιμές αντοχής με την αξιοπιστία που προσφέρει στους πελάτες της. Στην Ελλάδα, τα νέα μοντέλα της συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χλμ., ενώ για την μπαταρία υψηλής τάσης προβλέπεται κάλυψη 8 ετών ή 160.000 χλμ. Παράλληλα, η Spanos Group, ως αποκλειστικός εισαγωγέας της Chery στην Ελλάδα, προσφέρει επέκταση της εγγύησης για τα μοντέλα της, ανεβάζοντας τη συνολική διάρκεια έως και στα 12 χρόνια, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.