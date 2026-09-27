Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Global Safety Challenge της Chery στην Κωνστάντζα της Ρουμανίας, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, με το Tiggo 9 CSH να υποβάλλεται σε δύο απαιτητικές δοκιμασίες που αφορούσαν την αντοχή της μπαταρίας υψηλής τάσης και την προστασία του κάτω μέρους του αμαξώματος.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη, παρουσία περισσότερων από 150 εκπροσώπων Μέσων Ενημέρωσης από 16 ευρωπαϊκές χώρες. Οι δοκιμές διεξήχθησαν σε ανοιχτό περιβάλλον, με αξιολόγηση βάσει συγκεκριμένων και μετρήσιμων δεδομένων.

Η μπαταρία παρέμεινε λειτουργική μετά από 24 ώρες σε αλατόνερο

Το απόγευμα της 22ας Σεπτεμβρίου, η μπαταρία υψηλής τάσης χωρητικότητας 34,46 kWh του plug-in υβριδικού Chery Tiggo 9 CSH αφαιρέθηκε από το όχημα και βυθίστηκε πλήρως σε αλατούχο διάλυμα με αλατότητα 35‰, δηλαδή 35 γραμμάρια αλατιού ανά λίτρο νερού. Η συγκεκριμένη συγκέντρωση ήταν σχεδόν διπλάσια από τη μέση αλατότητα της Μαύρης Θάλασσας.

Μετά την παρέλευση 24 ωρών, οι μηχανικοί της Chery προχώρησαν σε λεπτομερή έλεγχο της μπαταρίας, παρουσία των εκπροσώπων των Μέσων Ενημέρωσης. Η επιθεώρηση περιλάμβανε το περίβλημα, τους ηλεκτρικούς συνδέσμους και τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, καθώς και ελέγχους στεγανότητας και ηλεκτρικής μόνωσης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, δεν διαπιστώθηκαν σημάδια διάβρωσης, διόγκωσης ή διαρροής, ενώ δεν εντοπίστηκαν ίχνη νερού στο εσωτερικό των ηλεκτρικών συνδέσμων.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, η μπαταρία επανατοποθετήθηκε στο όχημα και το Tiggo 9 CSH ξεκίνησε τη δεύτερη δοκιμασία, η οποία αφορούσε την αντοχή του κάτω μέρους του αμαξώματος σε έντονη καταπόνηση. Το SUV πέρασε με ταχύτητα 14-15 χλμ./ώρα πάνω από μια μπάρα ύψους 250 χιλιοστών, με το κάτω μέρος του οχήματος να έρχεται σε επαφή με το απότομο άκρο της. Στη συνέχεια, οι μηχανικοί εξέτασαν το κάτω μέρος του αμαξώματος και το περίβλημα της μπαταρίας, ελέγχοντας παράλληλα τα σχετικά συστήματα για πιθανές επιπτώσεις.

Κατά την επιθεώρηση εντοπίστηκαν μικρές εκδορές στην προστατευτική επένδυση του κάτω μέρους του οχήματος, ωστόσο το περίβλημα της μπαταρίας δεν παρουσίασε ζημιές ή ρωγμές. Παράλληλα, δεν διαπιστώθηκε διαρροή ηλεκτρολύτη, ενώ οι ηλεκτρικοί σύνδεσμοι και τα κυκλώματα ψύξης δεν εμφάνισαν ανωμαλίες.

Η Chery αναφέρει ότι τα αποτελέσματα των δοκιμών ενισχύουν το προφίλ αξιοπιστίας της, υπενθυμίζοντας ότι πρόσφατα αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως η πιο αξιόπιστη κινεζική μάρκα στη μελέτη Vehicle Dependability Study (VDS) του διεθνούς οργανισμού ερευνών αγοράς J.D. Power.