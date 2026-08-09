Αν έχετε κολλήσει ποτέ σε ουρά χιλιομέτρων λόγω έργων στον δρόμο, η λύση που εφαρμόζει η Ελβετία ίσως μοιάζει βγαλμένη από το μέλλον. Η χώρα χρησιμοποιεί μια τεράστια κινητή γέφυρα με την ονομασία ASTRA Bridge, η οποία επιτρέπει στα αυτοκίνητα να περνούν πάνω από το εργοτάξιο, ενώ οι εργασίες συντήρησης συνεχίζονται κανονικά από κάτω.

Ουσιαστικά πρόκειται για έναν υπερυψωμένο προσωρινό δρόμο που μετακινείται σταδιακά κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου. Έτσι, αντί οι οδηγοί να περνούν μέσα από μεγάλες ζώνες έργων ή να αντιμετωπίζουν κλειστές λωρίδες κυκλοφορίας, συνεχίζουν την πορεία τους, σχεδόν χωρίς καθυστερήσεις.

Η πρώτη δοκιμή του συστήματος πραγματοποιήθηκε το 2022 στον αυτοκινητόδρομο Α1, ενώ η αναβαθμισμένη έκδοση επέστρεψε το 2024 με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τις ελβετικές Αρχές, περίπου 4,5 εκατομμύρια οχήματα, ανάμεσά τους και 500.000 φορτηγά, πέρασαν πάνω από τη γέφυρα, χωρίς να επηρεαστεί ουσιαστικά η κυκλοφορία.

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι η έκταση των έργων μειώθηκε από περίπου 6 χιλιόμετρα σε μόλις 1,5 χιλιόμετρο, περιορίζοντας σημαντικά τις καθυστερήσεις.

Επιστρέφει το 2026 ακόμη πιο εξελιγμένη

Η νέα γενιά της ASTRA Bridge χρησιμοποιείται ήδη στον αυτοκινητόδρομο Α2, όπου συνεργεία αντικαθιστούν περισσότερα από 5 χιλιόμετρα οδοστρώματος. Τα οχήματα κινούνται πάνω στη γέφυρα με ταχύτητα περίπου 60 χλμ./ώρα, ενώ από κάτω πραγματοποιούνται εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης.

Η νέα έκδοση διαθέτει ακόμη και σύστημα GPS για τον ακριβέστερο έλεγχο των 180 τροχών που χρησιμοποιεί η κατασκευή κατά τη μετακίνησή της.

Πέρα από τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, η τεχνολογία αυξάνει και την ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς τους απομονώνει πλήρως από την κίνηση των οχημάτων. Παράλληλα, οι περισσότερες εργασίες μπορούν να γίνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, μειώνοντας τον θόρυβο και τις νυχτερινές παρεμβάσεις.

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα σχολίασαν πως η Ελβετία «ζει ήδη στο 2050».