Το Citroën 2CV είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα στην ιστορία της αυτοκίνησης, έχοντας σχεδιαστεί εξ αρχής για να προσφέρει απλή και προσιτή μετακίνηση. Κατάφερε να γίνει σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής και τώρα ετοιμάζεται να επιστρέψει, αυτή τη φορά με ηλεκτρικό σύστημα κίνησης.

Η γαλλική εταιρεία αποκάλυψε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού το 2 CV Concept, ένα πρωτότυπο που προαναγγέλλει την επιστροφή του θρυλικού μοντέλου σε έκδοση παραγωγής, η οποία αναμένεται στα τέλη του 2028. Στόχος της Citroën είναι να δημιουργήσει ένα μικρό, προσιτό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, με τιμή εκκίνησης κοντά στις 15.000 ευρώ, το οποίο θα μπορεί να ανταγωνιστεί τα νέα οικονομικά μοντέλα που διεκδικούν μερίδιο στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η επιστροφή αυτή δεν είναι καθόλου μικρή υπόθεση. Το αυθεντικό 2CV παρουσιάστηκε το 1948 και παρέμεινε στην παραγωγή έως το 1990, με περισσότερες από 3,8 εκατομμύρια μονάδες να κατασκευάζονται. Παρά το γεγονός ότι κατά καιρούς είχαν ακουστεί σενάρια αναβίωσής του, η Citroën δεν είχε προχωρήσει μέχρι σήμερα σε μια τέτοια κίνηση. Τώρα, η νοσταλγία συναντά την ηλεκτροκίνηση, σε μια προσπάθεια να αποκτήσει ξανά το όνομα 2CV πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σχεδίαση που θυμίζει το παρελθόν, αλλά κοιτάζει στο μέλλον

Το νέο πρωτότυπο δεν προσπαθεί να κρύψει την καταγωγή του. Το μακρόστενο, ανάγλυφο καπό, οι χαρακτηριστικοί στρογγυλοί προβολείς που προεξέχουν στα εμπρός φτερά και η υφασμάτινη οροφή που ανοίγει προς τα πίσω παραπέμπουν άμεσα στο αυθεντικό 2CV. Η σύγχρονη προσέγγιση, ωστόσο, είναι εμφανής στις πιο μυώδεις αναλογίες, στο φαρδύ μετατρόχιο και στους τροχούς των 19 ιντσών, οι οποίοι γεμίζουν τους θόλους και δίνουν στο πρωτότυπο σαφώς πιο δυναμική παρουσία.

Με μήκος μόλις 3,76 μέτρα, το 2 CV Concept είναι ένα μικρό αυτοκίνητο που προορίζεται κυρίως για τις αστικές μετακινήσεις. Οι περιορισμένες διαστάσεις αναμένεται να διευκολύνουν τόσο την κίνηση στους στενούς δρόμους, όσο και το παρκάρισμα, ενώ παράλληλα μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό του κόστους κατασκευής.

Μια θήκη για αυγά, όπως παλιά

Αν κάτι κάνει το 2CV να ξεχωρίζει από τα περισσότερα σύγχρονα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αυτό είναι η φιλοσοφία του εσωτερικού. Η Citroën δεν επιχειρεί απλώς να αντιγράψει τη σχεδίαση του παρελθόντος, αλλά να επαναφέρει και ορισμένες από τις έξυπνες, πρακτικές ιδέες που χαρακτήριζαν το αρχικό μοντέλο. Τα καθίσματα τύπου πάγκου μπορούν να αφαιρεθούν, ενώ ένα φορητό καλάθι στο δάπεδο λειτουργεί ως αποθηκευτικός χώρος και πρακτική κεντρική κονσόλα. Το τιμόνι με την μία ακτίνα και ο επιλογέας ταχυτήτων που προεξέχει από το ταμπλό συμπληρώνουν το ρετρό σκηνικό.

Η πιο ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια, όμως, βρίσκεται στις πόρτες και στις ενσωματωμένες θήκες για αυγά. Πρόκειται για αναφορά στην αρχική φιλοσοφία σχεδίασης του 2CV, η οποία προέβλεπε ένα αυτοκίνητο ικανό να μεταφέρει ένα καλάθι με αυγά, πάνω σε ανώμαλους αγροτικούς δρόμους, χωρίς να τα σπάει.

Ηλεκτρικό, αλλά πόσο δυνατό και με τι αυτονομία;

Εδώ βρίσκεται το μεγάλο ερωτηματικό. Η Citroën δεν έχει αποκαλύψει ακόμη τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης, ούτε τη χωρητικότητα της μπαταρίας. Επομένως, δεν υπάρχουν προς το παρόν επιβεβαιωμένα στοιχεία για την ισχύ, την αυτονομία ή τις επιδόσεις της έκδοσης παραγωγής. Με δεδομένο, πάντως, τον στόχο τιμής των 15.000 ευρώ, το νέο 2CV αναμένεται να δώσει προτεραιότητα στην οικονομία και στην καθημερινή χρηστικότητα, παρά στις υψηλές επιδόσεις ή στις μεγάλες αποστάσεις χωρίς στάση για φόρτιση. Η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί από τις επιλογές που θα κάνει η εταιρεία σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα.