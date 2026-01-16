Η Citroën επιστρέφει δυναμικά στην 50ή έκδοση του Rétromobile Show (Παρίσι 28 Ιανουαρίου 2026), παρουσιάζοντας όχι μόνο το παρελθόν της αλλά και μια τολμηρή ματιά στο μέλλον της αυτοκίνησης. Στον ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο των 512τμ.0 η μάρκα θα ενώσει την ιστορία με την καινοτομία, προβάλλοντας εφτά εμβληματικά concept cars που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές εποχές και φιλοσοφίες σχεδιασμού από το 1919 μέχρι σήμερα.

Το μέλλον αρχίζει τώρα: ELO concept

Στο επίκεντρο της έκθεσης φυσικά θα είναι το ELO, ένα πρωτότυπο αυτοκίνητο που αποτυπώνει με φρέσκια ματιά τη σύγχρονη κινητικότητα. Το ELO δεν είναι απλώς ένα ακόμα concept: είναι μια πλήρως ηλεκτρική πλατφόρμα που συνδυάζει ευρύχωρη και πολύπλευρη καμπίνα με μοντέρνο design και λειτουργικότητα. Με μήκος περίπου 4,10 μ. το όχημα μπορεί να φιλοξενήσει έως και έξι άτομα και να ανταποκριθεί σε διαφορετικές ανάγκες — από μετακινήσεις στην πόλη και ταξίδια μέχρι εργασία, ξεκούραση και ελεύθερο χρόνο.

Η διάταξη του ELO — με κεντρική θέση για τον οδηγό και ευρύ 180° πανοραμικό παρμπρίζ — επιτρέπει άριστη ορατότητα και διάδραση με τους επιβάτες. Η καμπίνα εμπνέεται από την ιστορία της μάρκας, θυμίζοντας έντονα πρωτοποριακές δημιουργίες του παρελθόντος όπως το Karin και το Xanae, ενώ παράλληλα υιοθετεί μια καινοτόμα προσέγγιση που αλλάζει ριζικά τον τρόπο σκέψης γύρω από τον χώρο και τη λειτουργικότητα ενός αυτοκινήτου.

Γέφυρα από το παρελθόν στο μέλλον

Ο εκθεσιακός χώρος δεν θα περιοριστεί μόνο στη σύγχρονη δημιουργικότητα. Μαζί με το ELO θα παρουσιαστούν και άλλες ιστορικές προτάσεις της Citroën που άνοιξαν δρόμους στη σχεδίαση και την τεχνολογία:

2 CV A (1939): Το πρώτο μικρό αυτοκίνητο που αργότερα εξελίχθηκε στο θρυλικό 2 CV.

C10 (1956): Μια πρωτοποριακή, εστιασμένη στον αεροδυναμικό σχεδιασμό πρόταση.

Karin (1980): Επαναστατικός σχεδιασμός με κεντρική θέση οδηγού.

Activa 1 (1988): Υβριδική τεχνολογία ανάρτησης και ηλεκτρονικών συστημάτων.

Xanae (1994): Πρωτοποριακή προσέγγιση σε εσωτερικούς χώρους και άνεση.

C-Cactus (2007): Προσήλωση σε απλότητα, ανακύκλωση υλικών και λειτουργικότητα.

Παράλληλα, το θρυλικό Traction Avant 15-6 Cabriolet του 1939 επιστρέφει στο σόου με την υποστήριξη του συλλόγου La Traction Universelle, τιμώντας τα 50 χρόνια από την πρώτη συμμετοχή του στο ίδιο σόου το 1976 .

Με την παρουσίαση των concept cars και ειδικά του ELO, η Citroën αποδεικνύει ότι η δημιουργικότητα και η τεχνολογική τολμηρότητα παραμένουν στο DNA της.