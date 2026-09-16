Ένα νέο πρωτότυπο ελαστικό που αποτελείται κατά περίπου 43% από ανακυκλωμένα υλικά παρουσίασε η Continental, δείχνοντας τον δρόμο για το πώς θα μπορούσε να αλλάξει η παραγωγή ελαστικών τα επόμενα χρόνια. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι η προσπάθεια δεν περιορίζεται μόνο στο ποσοστό των ανακυκλωμένων υλικών. Συνολικά, πάνω από το 80% των υλικών που χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο πρωτότυπο προέρχεται από ανακυκλωμένες, ανανεώσιμες ή πιστοποιημένες μέσω της διαδικασίας mass balance πηγές.

Το ελαστικό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ZEvRA (Zero Emission Electric Vehicles Enabled by Harmonized Circularity), ενός διετούς προγράμματος που ολοκληρώνεται το 2026 και έχει ως στόχο την ενίσχυση της κυκλικής αξιοποίησης των υλικών στην παραγωγή ελαστικών για ηλεκτρικά οχήματα. Η Continental είναι ο μοναδικός κατασκευαστής ελαστικών μεταξύ των 28 εταίρων του προγράμματος.

Από παλιά ελαστικά μέχρι μπουκάλια PET

Η κατασκευή ενός σύγχρονου ελαστικού απαιτεί έναν μεγάλο αριθμό διαφορετικών πρώτων υλών, οι οποίες πρέπει να συνδυαστούν με μεγάλη ακρίβεια ώστε να εξασφαλίζονται ασφάλεια, αποδοτικότητα και αντοχή. Γι’ αυτό και η χρήση μεγάλου ποσοστού ανακυκλωμένων υλικών αποτελεί σημαντική τεχνολογική πρόκληση.

Στο νέο πρωτότυπο της Continental χρησιμοποιούνται περίπου 43% ανακυκλωμένες πρώτες ύλες, μεταξύ των οποίων:

ανακυκλωμένο λάδι, που αποτελεί παραπροϊόν της βιομηχανίας χαρτοπολτού

χάλυβας

καουτσούκ από ελαστικά που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους

ίνες πολυεστέρα που προέρχονται από ανακυκλωμένες φιάλες PET

Παρά την αυξημένη χρήση ανακυκλωμένων υλικών, το πρωτότυπο ελαστικό επιτυγχάνει την υψηλότερη κατηγορία στην αντίσταση κύλισης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ελαστικών.

Πάνω από 80% από πιο βιώσιμες πηγές

Το 43% των ανακυκλωμένων υλικών αποτελεί μόνο ένα μέρος της συνολικής εικόνας, καθώς περίπου 13% των υλικών του πρωτότυπου ελαστικού προέρχεται από ανανεώσιμες πρώτες ύλες, ενώ ένα ακόμη 25% αποτελείται από υλικά που είναι πιστοποιημένα μέσω της προσέγγισης mass balance. Πρόκειται για μια μέθοδο πιστοποίησης που χρησιμοποιείται όταν πιο βιώσιμες πρώτες ύλες εισέρχονται στην παραγωγική διαδικασία και αναμειγνύονται με συμβατικές πρώτες ύλες. Έτσι, συνολικά περισσότερο από το 80% των υλικών του ZEvRA concept tire προέρχεται από ανακυκλωμένες, ανανεώσιμες ή πιστοποιημένες μέσω mass balance πηγές.

Ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία της συγκεκριμένης προσπάθειας είναι η αξιοποίηση τεχνολογιών όπως η πυρόλυση

Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορούν να ανακτηθούν υλικά από ελαστικά που έχουν φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής τους, όπως η αιθάλη ή recovered carbon black (rCB), και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν ξανά στην παραγωγή νέων ελαστικών. Η Continental χρησιμοποιεί ήδη από το 2023 recovered carbon black στο εργοστάσιό της στο Korbach, σε όλα τα νέα συμπαγή ελαστικά που παράγονται εκεί και προορίζονται κυρίως για περονοφόρα οχήματα.

Παράλληλα, η εταιρεία αξιοποιεί και άλλες πιθανές πηγές πρώτων υλών

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η άμμος που προκύπτει ως υπόλειμμα σε χυτήρια. Μέσω διαδικασίας ανακύκλωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή μιας εναλλακτικής μορφής πυριτίου, της silica. Με αυτόν τον τρόπο, υλικά που διαφορετικά θα αποτελούσαν απόβλητα μπορούν να παραμένουν μέσα στον παραγωγικό κύκλο.

Η Continental έχει ήδη αρχίσει να ενσωματώνει ανακυκλωμένες και ανανεώσιμες πρώτες ύλες σε ελαστικά κανονικής παραγωγής

Πιο συγκεκριμένα, από το 2022, χρησιμοποιεί σε επιλεγμένα ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων νήματα πολυεστέρα που προέρχονται από ανακυκλωμένες φιάλες PET. Έναν χρόνο αργότερα, το UltraContact NXT αποτέλεσε ένα ελαστικό παραγωγής στο οποίο έως και 65% των υλικών προέρχονται από ανανεώσιμες, ανακυκλωμένες και πιστοποιημένες μέσω mass balance πηγές.

Το 2025, το ποσοστό των ανανεώσιμων και ανακυκλωμένων υλικών που προμηθεύτηκε η Continental για την παραγωγή ελαστικών έφτασε το 28%. Ο στόχος της εταιρείας είναι το συγκεκριμένο ποσοστό να αυξηθεί σε τουλάχιστον 40% έως το 2030.

Το μεγάλο στοίχημα είναι η μαζική παραγωγή

Η τεχνολογία είναι μόνο η μία πλευρά της εξίσωσης. Για να περάσουν τέτοιες λύσεις από το στάδιο του πρωτότυπου στη μαζική παραγωγή, απαιτείται και ένα σαφές και εναρμονισμένο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Το επόμενο βήμα είναι η εφαρμογή των καινοτόμων τεχνολογιών ανακύκλωσης σε βιομηχανική κλίμακα, αλλά και η δημιουργία κλειστών κύκλων υλικών. Στόχος είναι να περιοριστεί η ανάγκη για πρωτογενείς πρώτες ύλες και να αξιοποιούνται ξανά όσο το δυνατόν περισσότερα υλικά μέσα στην παραγωγική διαδικασία.

Το νέο ZEvRA concept tire της Continental αποτελεί, ουσιαστικά, μια επίδειξη του τι είναι ήδη τεχνικά εφικτό σήμερα.