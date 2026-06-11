Σε πολλαπλές δοκιμές, τα ελαστικά της Continental συγκαταλέχθηκαν μεταξύ των κορυφαίων επιλογών, ιδιαίτερα σε κρίσιμους τομείς όπως το φρενάρισμα, η πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα και η συνολική ισορροπία στην οδική συμπεριφορά. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο απόδοσης σε διαφορετικές κατηγορίες οχημάτων, με έμφαση στη βιωσιμότητα και στο ultra-high-performance. Παράλληλα, επιβεβαιώνουν τη φιλοδοξία της Continental να παραμείνει σημείο αναφοράς στην κατηγορία των κατασκευαστών premium ελαστικών.

Η Continental σημείωσε εξαιρετική επίδοση στις φετινές ανεξάρτητες ευρωπαϊκές δοκιμές θερινών ελαστικών, κατακτώντας 13 πρώτες θέσεις και 19 συνολικά παρουσίες στο βάθρο σε 24 αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν από κορυφαία μέσα ενημέρωσης του αυτοκινήτου, και οργανισμούς αυτοκίνησης. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την ικανότητα της εταιρείας να διακρίνεται σταθερά στην κορυφή, σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών ελαστικών και συνθηκών δοκιμών.

Τα ελαστικά που ξεχώρισαν

Πολλά προϊόντα της Continental συνέβαλαν στα φετινά αποτελέσματα:

Το PremiumContact 7 αναδείχθηκε συνολικός νικητής στη δοκιμή θερινών UHP ελαστικών του περιοδικού Auto Zeitung, λαμβάνοντας κορυφαίες βαθμολογίες για την ισορροπημένη απόδοσή του τόσο σε βρεγμένο, όσο και σε στεγνό οδόστρωμα.

Το SportContact 7 κατέκτησε την πρώτη θέση στη δοκιμή UHP ελαστικών του Auto Bild sportscars, χάρη στην εξαιρετική ακρίβεια χειρισμού και τις μικρότερες αποστάσεις φρεναρίσματος.

Το UltraContact NXT κατέλαβε επίσης κορυφαία θέση στη θερινή δοκιμή της AvD, αποδεικνύοντας ότι τα ελαστικά με προσανατολισμό στη βιωσιμότητα, μπορούν να προσφέρουν κορυφαίες επιδόσεις στους σημαντικούς τομείς ασφάλειας.

Σταθερά υψηλό επίπεδο απόδοσης

Σε όλες τις δοκιμές προέκυψε ένα κοινό συμπέρασμα: εξαιρετική απόδοση στο φρενάρισμα, υψηλά επίπεδα πρόσφυσης σε βρεγμένο οδόστρωμα και άριστα ισορροπημένη οδική συμπεριφορά. Τα χαρακτηριστικά αυτά αναδείχθηκαν επανειλημμένα από τους ανεξάρτητους αξιολογητές και επιβεβαιώνουν τη διαχρονική προσήλωση της Continental στην ασφάλεια και τις επιδόσεις.

Τι ανέφεραν οι ανεξάρτητοι δοκιμαστές

Οι δοκιμαστές των ελαστικών σχολίασαν χαρακτηριστικά:

«Εξαιρετικό σε βρεγμένες συνθήκες και πολύ καλό σε στεγνό οδόστρωμα. Ένας ξεκάθαρος νικητής.» – Auto Zeitung για το PremiumContact 7.

«Ο βασιλιάς του χειρισμού, με εξαιρετικές επιδόσεις σε βρεγμένους και στεγνούς δρόμους.» – Auto Bild sportscars για το SportContact 7.

«Άριστα αποτελέσματα στους βασικούς σημαντικούς τομείς, όπως το φρενάρισμα, ο χειρισμός και η σταθερότητα.» – AvD για το UltraContact NXT.

Η μηχανολογική βάση της επιτυχίας και ένα δυναμικό ξεκίνημα για το 2026

Τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίζονται από τη συνεχή εξέλιξη στον σχεδιασμό των πελμάτων, τις τεχνολογίες της γόμας και την κατασκευή των ελαστικών, επιτρέποντας έναν ιδανικό συνδυασμό ασφάλειας, απόδοσης και οδηγικής απόλαυσης.

Η φετινή περίοδος δοκιμών επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την ικανότητα της Continental να προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις σε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων και σε μεγάλο αριθμό ανεξάρτητων αξιολογήσεων.

Τα ελαστικά Continental είναι διαθέσιμα πανελλαδικά, σε πληθώρα διαστάσεων, μέσα από το δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της Continental (https://www.continental-tires.gr/car/dealer-locator).