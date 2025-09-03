Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Στα πλαίσια της 89ης ΔΕΘ, διοργανώνεται, για πρώτη φορά, και η έκθεση Auto Θεσσαλονίκη 2025, στο περίπτερο 13 του διεθνούς εκθεσιακού κέντρου.

Στην Auto Θεσσαλονίκη 2025 η Dacia, επίσημος εισαγωγέας της οποίας στην Ελλάδα είναι η Grand Automotive Hellas SA, από το Μάρτιο του 2025, θα συμμετέχει με ξεχωριστό περίπτερο, στο οποίο θα εκτίθενται τα πιο σημαντικά μοντέλα της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη φετινή ΔΕΘ συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση του θεσμού, η έκθεση φιλοξενεί περισσότερους από 1.500 εκθέτες από όλο τον κόσμο, ενώ αναμένονται πάνω από 200.000 επισκέπτες. Πρωταγωνιστική θέση στο περίπτερο της Dacia θα έχει το ολοκαίνουριο Dacia Bigster, που μόλις λανσαρίστηκε και στην ελληνική αγορά, με τιμή εκκίνησης τα 23.800€!

Το νέο Bigster αποτελεί τη ναυαρχίδα της εταιρείας, που την εκπροσωπεί, για πρώτη φορά, στη δημοφιλή κατηγορία των C-SUV. To νέο μοντέλο διακρίνεται για τις πληθωρικές του διαστάσεις, με μήκος άνω των 4,5 μέτρων, αλλά και τους κορυφαίους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, με τον τελευταίο να ξεπερνάει τα 700 λίτρα. Το νέο Dacia Bigster εφοδιάζεται με πλήρη γκάμα ηλεκτρισμένων κινητήρων, βενζίνης και διπλού καυσίμου έως 140 ίππους (τεχνολογίας mild hybrid), αλλά και με το κορυφαίο, πλήρως υβριδικό, σύστημα κίνησης Hybrid 155, με απόδοση 155 ίππων, και μέση κατανάλωση που δεν ξεπερνάει τα 4,7lt/100 km, ένα εντυπωσιακό νούμερο αναλογικά με το μεγάλο όγκο του αυτοκινήτου. Το νέο Bigster προσφέρεται και σε έκδοση 4×4, με 5 προγράμματα τετρακίνησης.

Δίπλα στο Bigster, το απόλυτο ευρωπαϊκό best seller SUV, το Νο1 σε πωλήσεις λιανικής SUV από το 2018, το Dacia Duster στην πιο σύγχρονη, 3 η γενιά του. To μοντέλο που ενσαρκώνει πλήρως το πνεύμα της Dacia, προσφέροντας όλα όσα έχει ανάγκη ο σύγχρονος οδηγός, σε ένα σκληροτράχηλο, compact αμάξωμα που πάει παντού, καθώς είναι διαθέσιμο και σε έκδοση 4×4, ενώ εξοπλίζεται με πλήρη γκάμα κινητήρων, βενζίνης mild hybrid, διπλού καυσίμου και

υβριδικό.

Δίπλα στο νέο Duster, το μοντέλο με τις πιο ισχυρές πωλήσεις λιανικής από το 2017 στην ευρωπαϊκή αγορά, το Dacia Sandero Stepway, που διατίθεται με κινητήρες βενζίνης (TCe 90) και διπλού καυσίμου (Eco-G 100), αλλά και με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων (CVT).

H Dacia θα βρίσκεται στο περίπτερο Α6, ενώ η έκθεση Auto Thessaloniki 2025 θα είναι καθημερινά ανοιχτή από το Σάββατο 6 έως και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, τις καθημερινές από τις 14.00 – 22.00 και τα σαββατοκύριακα από τις 10.00 – 22.00. Οι τιμές των εισιτηρίων για τη ΔΕΘ, στα πλαίσια της οποίας διοργανώνεται και η Auto Thessaloniki 2025, ορίζονται ως εξής: Γενική είσοδος 5€, Μαθητές/Φοιτητές/ΑμεΑ 3€, Οικογενειακό 12€ (2 ενήλικες + 2 παιδιά).