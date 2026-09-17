Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανεβάζει την πίεση προς την Κίνα, αυτή τη φορά με επίκεντρο τα υβριδικά αυτοκίνητα. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, οι Βρυξέλλες έχουν ζητήσει από το Πεκίνο να περιορίσει εθελοντικά τις εξαγωγές κινεζικών υβριδικών οχημάτων στην ευρωπαϊκή αγορά, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης.

Το αίτημα αφορά τον περιορισμό του μεριδίου των κινεζικής κατασκευής υβριδικών αυτοκινήτων περίπου στο 15% της αγοράς της Ε.Ε., από επίπεδα που σήμερα ξεπερνούν το ένα τρίτο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα.

Η πρόταση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια των Βρυξελλών να αντιμετωπίσουν τις εμπορικές ανισορροπίες με την Κίνα και τις πιέσεις που δέχεται η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Όπως αναφέρει ο Financial Times, Ευρωπαίος αξιωματούχος προειδοποίησε ότι εάν το Πεκίνο δεν περιορίσει τις εξαγωγές προς την ευρωπαϊκή αγορά, τότε η Ε.Ε. θα εξετάσει το ενδεχόμενο να επιβάλει η ίδια περιορισμούς.

Στο στόχαστρο και άλλα κινεζικά προϊόντα

Η πίεση προς την Κίνα δεν περιορίζεται στην αυτοκινητοβιομηχανία. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Ε.Ε. έχει ζητήσει περιορισμούς και στις εξαγωγές άλλων κινεζικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων χημικά, ενώ παράλληλα επιδιώκει την αύξηση των αγορών ευρωπαϊκών προϊόντων από την κινεζική αγορά.

Οι κινήσεις αυτές συνδέονται με την προσπάθεια των Βρυξελλών να μειώσουν το τεράστιο εμπορικό έλλειμμα της Ε.Ε. απέναντι στην Κίνα. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης ότι η Ευρώπη θα χρησιμοποιήσει «όλα τα διαθέσιμα εργαλεία» για να αντιμετωπίσει την ανισορροπία στο εμπόριο με το Πεκίνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το εμπορικό έλλειμμα της Ε.Ε. με την Κίνα ανήλθε το 2025 στα 360,6 δισ. ευρώ, ενώ συνέχισε να διευρύνεται και μέσα στο 2026. Η φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για ένα δεύτερο «κινεζικό σοκ», αυτή τη φορά με τη μορφή αποβιομηχάνισης της Ευρώπης.

Οι Βρυξέλλες θέλουν συμφωνία πριν περάσουν στα μέτρα

Τις διαπραγματεύσεις με την Κίνα για την αντιμετώπιση του εμπορικού ελλείμματος έχει αναλάβει ο επίτροπος Εμπορίου της Ε.Ε., Μάρος Σέφτσοβιτς. Στόχος των Βρυξελλών είναι να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα μέχρι τον Οκτώβριο, ενώ ο ίδιος αναμένεται να ταξιδέψει στην Κίνα στις αρχές του επόμενου μήνα. Το ζητούμενο για την Ευρώπη είναι να υπάρξει μια συμφωνία με το Πεκίνο χωρίς να χρειαστεί να ανοίξει ένα νέο μέτωπο δασμών και εμπορικών περιορισμών. Ωστόσο, εάν οι εθελοντικοί περιορισμοί δεν προχωρήσουν, οι Βρυξέλλες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβουν οι ίδιες δράση.

Ασταμάτητη, μέρα με τη μέρα, η Κίνα

Τα στοιχεία για το πρώτο οκτάμηνο του 2026 δείχνουν ότι οι εξαγωγές κινεζικών επιβατικών αυτοκινήτων έχουν ήδη ξεπεράσει το σύνολο του 2025, με περισσότερα από 6,2 εκατομμύρια αυτοκίνητα να έχουν φύγει από τη χώρα μέχρι και τον Αύγουστο. Μόνο τον Αύγουστο, οι εξαγωγές επιβατικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 67,1% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2025, φτάνοντας περίπου τις 890.000 μονάδες, σύμφωνα με στοιχεία της China Association of Automobile Manufacturers (CAAM).

Πρωταγωνιστές αυτής της εξαγωγικής επέλασης είναι τα αμιγώς ηλεκτρικά και τα plug-in υβριδικά μοντέλα

Τα στοιχεία της CAAM δείχνουν ότι οι εξαγωγές οχημάτων νέας ενέργειας έχουν εκτοξευθεί. Μόνο τον Αύγουστο, η Κίνα εξήγαγε περίπου 526.000 NEV (οχήματα νέας ενέργειας), αυξημένα κατά περίπου 130% σε ετήσια βάση, ενώ στο πρώτο οκτάμηνο οι εξαγωγές αυτής της κατηγορίας έφτασαν τα 3,435 εκατομμύρια οχήματα, καταγράφοντας άνοδο 124,3%.

Η πρόταση της Ιταλίας

Ο πρόεδρος της ιταλικής ένωσης προμηθευτών αυτοκινήτου ANFIA, Roberto Vavassori, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει δασμό 80% στα κινεζικής κατασκευής αυτοκίνητα και εξαρτήματα που θα ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο όριο εισαγωγών.

Η πρόταση είναι αρκετά πιο συγκεκριμένη από έναν οριζόντιο δασμό. Ο Vavassori προτείνει οι εισαγωγές από την Κίνα να παραμένουν χωρίς πρόσθετο δασμό μέχρι να φτάσουν το 8% των ετήσιων ταξινομήσεων αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Από εκεί και πάνω, όμως, θα ενεργοποιείται δασμός 80%. Το μέτρο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει να αφορά όχι μόνο τα ολοκληρωμένα αυτοκίνητα, αλλά και τα εξαρτήματα.