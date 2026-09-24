Μία νέα αμιγώς ηλεκτρική μάρκα κάνει την επίσημη είσοδό της στην ελληνική αγορά. Ο λόγος για την Eveasy να παρουσιάζει στο ελληνικό κοινό τα πρώτα τρία μοντέλα της, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης.

Την εισαγωγή και διανομή των μοντέλων Eveasy στην Ελλάδα έχει αναλάβει η Micronomy, με το brand να κάνει την πανελλήνια πρεμιέρα του στην Auto Athina 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo, στο Hall 3, Stand B8.

Η γκάμα αποτελείται από τρία διαφορετικά αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα: το EV3, ένα compact hatchback για την καθημερινή μετακίνηση, το GSE, ένα ηλεκτρικό sedan με έμφαση στην αυτονομία και την απόδοση, και το Ewind, ένα SUV με μεγαλύτερους χώρους και αυξημένη ευελιξία.

Eveasy GSE: Ηλεκτρικό sedan με 224 ίππους και έως 430 km αυτονομίας

Το ηλεκτρικό μοντέλο αποδίδει 224 ίππους, και χρησιμοποιεί μπαταρία 56,31 kWh, με την αυτονομία να φτάνει έως τα 430χλμ. σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP. Η ταχεία φόρτιση από το 30% έως το 80% απαιτεί 25 λεπτά, ενώ η μπαταρία είναι τεχνολογίας LFP. Έχεις μήκος 4,675 μέτρα και μεταξόνιο 2,75 μέτρα.

Eveasy Ewind: SUV με έως 460χλμ. αυτονομίας

Το συγκεκριμένο μοντέλο δίνει μεγαλύτερη έμφαση στους χώρους, την άνεση και την ευελιξία. Διαθέτει ηλεκτροκινητήρα 224 ίππων, ενώ η μπαταρία των 70,38 kWh εξασφαλίζει αυτονομία έως 460χλμ. WLTP. Η γρήγορη φόρτιση από 30% έως 80% ολοκληρώνεται σε 25 λεπτά, ενώ και εδώ χρησιμοποιείται μπαταρία τεχνολογίας LFP.

Με μήκος 4,64 μέτρα, πλάτος 1,87 μέτρα και μεταξόνιο 2,77 μέτρα, το Ewind αποτελεί τη μεγαλύτερη σε διαστάσεις πρόταση της Eveasy και προορίζεται για ένα ευρύτερο φάσμα χρήσεων, από την καθημερινότητα μέχρι τα ταξίδια.

Eveasy EV3: Την τριάδα συμπληρώνει το EV3, ένα compact hatchback που έχει ως βασική προτεραιότητα την πρακτικότητα

Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 68 ίππους, ενώ η μπαταρία των 30,24 kWh προσφέρει αυτονομία έως 285χλμ. WLTP. Η ταχεία φόρτιση από 30% έως 80% διαρκεί 35 λεπτά.

Με μήκος μόλις 3,75 μέτρα και μεταξόνιο 2,39 μέτρα, το EV3 αποτελεί τη μικρότερη πρόταση της εταιρίας και απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με έμφαση στην απλότητα και την πρακτικότητα της καθημερινής χρήσης.

Κοινός εξοπλισμός και στα τρία μοντέλα

Παρά τις διαφορετικές διαστάσεις, τις επιδόσεις και τον προσανατολισμό τους, τα τρία μοντέλα μοιράζονται μία σειρά από συστήματα τεχνολογίας και ασφάλειας στον βασικό τους εξοπλισμό. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται adaptive cruise control πλήρους εύρους ταχυτήτων, αυτόνομη πέδηση έκτακτης ανάγκης, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και κάμερα περιμετρικής προβολής 360°. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης Apple CarPlay και Android Auto, καθώς και δυνατότητα ασύρματων ενημερώσεων λογισμικού (OTA).

Η Eveasy προσφέρει για όλα τα μοντέλα 5 χρόνια ή 150.000χλμ. εγγύηση οχήματος, ενώ η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται για 8 χρόνια ή 150.000χλμ. όποιο από τα δύο συμπληρωθεί πρώτο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγγύησης.