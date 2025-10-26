Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Μπορεί η BYD να είναι γνωστή ως ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο, στην πραγματικότητα πουλάει περισσότερα plug-in υβριδικά από ό,τι αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα. Αυτή η λεπτομέρεια έχει μεγάλη σημασία καθώς η εταιρεία επιδιώκει να επεκτείνει το αποτύπωμά της στην Ευρώπη, όπου όπως η ίδια λέει, δεν είναι όλοι οι αγοραστές νέων αυτοκινήτων έτοιμοι να περάσουν σε ένα EV.

Για αυτό και η υβριδική γκάμα μεγαλώνει με το Atto 2 DM-i

Με αποδεδειγμένη επιτυχία από το SEAL U DM-i , η τεχνολογία Super Hybrid DM προσφέρει στο ATTO 2 DM-i τα εφόδια να επαναπροσδιορίσει την κατηγορία των compact SUV. Το αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί έως και 90χλμ. αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, επίδοση ασυναγώνιστη στην κατηγορία του. Το έξυπνο σύστημα μετάδοσης κίνησης μεγιστοποιεί την απόδοση στις μεγαλύτερες διαδρομές, επιλέγοντας υβριδική λειτουργία όποτε απαιτείται.

Με πλήρως φορτισμένη μπαταρία και γεμάτο ρεζερβουάρ βενζίνης, το ATTO 2 DM-i μπορεί να διανύσει περισσότερα από 1.000χλμ. προσφέροντας σημαντικά μεγαλύτερη αυτονομία, όχι μόνο από τα υβριδικά και mild-hybrid ανταγωνιστικά μοντέλα, αλλά και από τα συμβατικά SUV με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Δύο εκδόσεις του ATTO 2 DM-i θα είναι διαθέσιμες, με διαφορετικά χαρακτηριστικά όπως μέγεθος μπαταρίας, ηλεκτρική και συνολική αυτονομία, συνδυαστική ισχύ και επιδόσεις. Το μοντέλο θα διαθέτει διακριτικές σχεδιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις του ATTO 2, όπως μεγαλύτερη κεντρική εμπρός εισαγωγή αέρα, νέα διακοσμητικά στοιχεία στον εμπρός προφυλακτήρα, αφαίρεση των πλαϊνών αεραγωγών στα εμπρός φτερά, και νέα λογότυπα στη θύρα του χώρου αποσκευών. Επιπλέον, θα είναι διαθέσιμο σε ένα νέο εξωτερικό χρώμα, Midnight Blue, αποκλειστικά για την έκδοση DM-i (φωτογραφία).

Το BYD ATTO 2 DM-i κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο αυτή την εβδομάδα στην εκδήλωση Fleet Europe Days στο Λουξεμβούργο, πριν παρουσιαστεί στα μέσα ενημέρωσης τον Νοέμβριο. Οι προπαραγγελίες θα ξεκινήσουν σύντομα, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται εντός του πρώτου τριμήνου του 2026.