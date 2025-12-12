Η μεταγραφή του Lewis Hamilton στη Ferrari πέρυσι, ήταν η είδηση της χρονιάς. Οι μετοχές της εταιρίας εκτινάχθηκαν και όλοι περίμεναν ο επτάκις πρωταθλητής να γράψει ιστορία με τα κόκκινα χρώματα. Όταν μάλιστα ο ίδιος επισκέφθηκε για πρώτη φορά τα γραφεία της ομάδας και πόζαρε μπροστά από την θρυλική F40, δήλωσε πως το όνειρο του είναι να συνεργαστεί με την ιταλική ομάδα σχεδίασης ώστε να φτιάξουν μία σύγχρονη εκδοχή του μοντέλου, με V12 κινητήρα, χειροκίνητο κιβώτιο και ονομασία F44.

Όμως, λίγες μέρες μετά το τέλος της καταστροφικής για τη Ferrari σεζόν στην Formula 1, ο βετεράνος δημοσιογράφος της Formula 1, Giorgio Terruzzi, δήλωσε σε ένα podcast ότι το έργο είχε ακυρωθεί αθόρυβα. Ο Terruzzi πρόσθεσε ότι ο 40χρονος Άγγλος οδηγός ενοχλήθηκε από την απόφαση αυτή, αν και ο ίδιος ο Hamilton δήλωσε ότι επρόκειτο για ανεπιβεβαίωτες εικασίες και όχι κάποια οριστική απόφαση. Η Ferrari δεν έχει δημοσιεύσει κάποια επίσημη ανακοίνωση.

F44 project

Το project F44 θα έφερνε τον V12 κινητήρα στην ιστορική ναυαρχίδα της Ferrari. Αυτός ο τύπος κινητήρα θεωρείται η ψυχή της μάρκας, με θρυλικά μοντέλα όπως η 250 GTO να είναι χτισμένα γύρω από αυτόν. Ομοίως, ένας παραδοσιακός λεβιές ταχυτήτων θα ήταν μια ευπρόσδεκτη επιστροφή μετά την σταδιακή κατάργηση των χειροκίνητων κιβωτίων στις αρχές της δεκαετίας του 2010, με την 599 GTB να θεωρείται ευρέως ως το τελευταίο μοντέλο V12 που προσέφερε λεβιέ.

Πάντως, η εταιρεία έχει τη φήμη για την κατασκευή εξατομικευμένων εκδόσεων, όπως η έκδοση Daytona SP3 που κατασκευάστηκε για τον Leclerc. Και με τον Lewis Hamilton να έχει δεσμευτεί μέχρι και το 2027 να οδηγεί για την Ferrari, υπάρχει ακόμα χρόνος για να αποκτήσει κάτι ξεχωριστό. Κι ας μην είναι αυτό που ο ίδιος ήλπιζε.