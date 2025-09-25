Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Είναι σχεδόν νόμος, όταν μία εταιρία δοκιμάζει ένα πρωτότυπο μοντέλο σε δημόσιους δρόμους, να το έχει καλυμμένο για να μην φαίνονται οι λεπτομέρειες του. Η Ferrari όμως πήγε τη λέξη καμουφλάζ… ένα επίπεδο πάνω.

Ευγενική προσφορά του Derek Cornelissen, νέες κατασκοπευτικές φωτογραφίες από την Ιταλία δείχνουν ένα πρωτότυπο που κρύβει το τελικό του αμάξωμα κάτω από ιδιαίτερα ογκώδη, τετραγωνισμένα στρώματα καμουφλάζ.

Το πραγματικό όχημα είναι πιθανότατα μικρότερο από ό,τι υποδηλώνουν οι φωτογραφίες. Ωστόσο, οι υαλοκαθαριστήρες φαίνονται τεράστιοι, υπονοώντας ότι το σύνολο δεν θα είναι ούτε μικρό. Παρά την μεταμφίεση, μπορείτε να διακρίνετε μια εγκοπή στο καμουφλάζ για τις πίσω πόρτες, που θυμίζει τη Purosangue.

Όσο αδέξιο κι αν φαίνεται το πρωτότυπο, είναι πολύ νωρίς για να το χαρακτηρίσουμε άσχημο. Η Ferrari έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να κρύψει τον πραγματικό σχεδιασμό του ηλεκτρικού οχήματος, ειδικά το πίσω μισό. Η γωνία του πίσω γυαλιού υποδηλώνει μια κεκλιμένη γραμμή οροφής, ενώ μια πιο προσεκτική ματιά στα μπροστινά φτερά αποκαλύπτει επίσης πόσο παχιά είναι τα ψεύτικα πάνελ.

Το καμουφλάζ συνεχίζεται στο μπροστινό μέρος, όπου τα φώτα ημέρας φαίνονται να βρίσκονται πιο πίσω από ό,τι στην πραγματικότητα. Η Ferrari σίγουρα έχει κάνει την έρευνά της για να συγκαλύψει το πρωτότυπο. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ένα ηλεκτρικό όχημα σε μια ειδική πλατφόρμα με τόσο μεγάλους προβόλους, οπότε η έκδοση παραγωγής θα πρέπει να φαίνεται πολύ πιο κομψή.

Σε σύγκριση με τα προηγούμενα καμουφλαρισμένα πρωτότυπα, οι ψεύτικες τετραπλές απολήξεις εξάτμισης έχουν εξαφανιστεί. Ωστόσο, η «Elettrica» δεν θα απαλλαγεί σύντομα από τη μεταμφίεσή της. Στις 9 Οκτωβρίου, η Ferrari θα αποκαλύψει μόνο την «τεχνολογική καρδιά» του ηλεκτρικού οχήματος, με την «εμφάνιση και την αίσθηση της εσωτερικής σχεδίασης» να έχουν φυλαχθεί για τις αρχές του 2026. Το παγκόσμιο ντεμπούτο έχει προγραμματιστεί για την επόμενη άνοιξη.

Όταν συμβεί αυτό, το πρώτο αυτοκίνητο της Ferrari χωρίς κινητήρα εσωτερικής καύσης θα έχει τεχνητό ήχο που θα θυμίζει V12 κινητήρα ως μέρος των «ηχητικών υπογραφών» που έχει ήδη αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος Benedetto Vigna.

Να θυμίσουμε πως η Ferrari είχε ανακοινώσει και δεύτερο ηλεκτρικό μοντέλο για το τέλος του 2026 (μεγαλύτερου όγκου), όμως η… ανύπαρκτη ζήτηση για γρήγορα premium ηλεκτρικά, την έκαναν να το αναβάλλει για τα τέλη του 2028.